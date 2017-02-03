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6 ay sonra toprağına kavuştu
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6 ay sonra toprağına kavuştu

15 Temmuz darbe girişiminde sivil kıyafet ile Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilere karşı koyarken şehit düşen Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, 'şehit olup olmadığı' tartışmalarının ardından düzenlenen askeri törenle 6 ay sonra şehitlik mezarlığına defnedildi.

15 Temmuz darbe girişiminde sivil kıyafet ile Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilere karşı koyarken şehit düşen Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, 'şehit olup olmadığı' tartışmalarının ardından düzenlenen askeri törenle 6 ay sonra şehitlik mezarlığına defnedildi.
15 Temmuz gecesi Fetullahçı terör örgütüne karşı koymak ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın rehin alınmasına tepki göstermek için Genelkurmay Başkanlığı önüne sivil kıyafet ile gelen Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş açılan ateş sonrası yaşamını yitirmişti. Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın darbeci askerlerden birisi olabileceği şüphesi ile 'şehit mi, değil mi' tartışmaları yaşanmıştı. Şehit annesi Bilsen Dağdaş'ın oğlunun şehit olduğunu ispatlamak için başlattığı hukuk mücadelesi sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturmanın ardından 8 Aralık'ta Dağdaş'ın şehit olduğu açıklandı. Temmuz ayında Muğla Şehir mezarlığında toprağa verilen Şehit Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın naaşı şehitler mezarlığına nakledildi.
Şehit Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş için Muğla'nın Menteşe ilçesi Kurşunlu Camii'nde Cuma namazı sonrası askeri tören düzenlendi. Törene Vali Amir Çiçek, AK Parti Milletvekili Nihat Öztürk, CHP Milletvekilleri Nurettin Demir ve Akın Üstündağ, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Garnizon ve Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Aksaz Deniz Üs Komutan Vekili Deniz Albay Ertan Engerek, anne Bilsen Dağdaş, kız kardeşi Rüçhan Dağdaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit annesi Bilsen Dağdaş, tören alanına gelirken ağıtlar yaktı. Şehit oğlunun fotoğrafına sarılarak ağlayan gözü yaşlı anne, oğlu ile gurur ve onur duyduğunu söyledi. Şehit annesi Dağdaş taziyeleri kabul ederken, sağlık ekipleri yanında hazır bulundu.

"Oğlumla gurur ve onur duyuyorum"
Şehit annesi Bilsen Dağdaş, şehit oğlu ile onur ve gurur duyduğunu belirterek, "Bu mertebeyi çoktan hak etmişti benim yavrum. Yavrum bu mertebeyi aydınlattı, ortaya çıkardı çok memnunum, çok mutluyum. Kahramanlar gibi gitti savaştı çocuğum orada kahramanlar gibi. Hainler yalnız bir kurşuna hedef etti yavrumu. Vatan için millet için ben de hazırım, öbür çocuklarım da hazır. Yalnız bu hainlerin asılmasını istiyorum artık. Benim çocuğumu kim vurduysa, öbür şehitlerimizi kim vurduysa bunları assınlar artık. Bu hainlere fırsat vermesinler. Sayın Cumhurbaşkanımıza duyuruyorum buradan. Ben bir anneyim. Lütfen sesimi duysunlar. Ben 6 aydır ağlayıp duruyorum. Rica ediyorum lütfen, rica ediyorum bunları assınlar. Başka bir şey istemiyorum ben kimseden. Dayanamıyorum artık. Benim çocuğumun bir sürü hayalleri vardı. Hayalleri gitti, hayalleri yıkıldı benim çocuğumun. Ama şükürler olsun ki memleketi için, ülkesi için şehit düştü. Vatanı için, komutanını kurtarmak için Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine benim çocuğum sokağa sivil olarak gitti ve cengaver gibi orada şehit düşmüş. Şükürler olsun böyle bir çocuğum ile gurur duyuyorum. Her zaman da gurur duyacağım şehit çocuğum ile. Vatanıma, milletime, kurban olduğum rabbime inşallah dirlik düzenlik verir. Gerçekten bıktık artık. Gencecik evlatlarımız gidiyor yazık. Assınlar böyle hainleri assınlar" dedi.
Şehit Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş için düzenlenen askeri törende cenaze namazını Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak kıldırdı. Cenaze namazı sonrası askerlerin omzunda taşınan naaş, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı askeri bando eşliğinde bir süre omuzlarda taşındıktan sonra araca nakledildi. Şehit Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın naaşı şehitlik mezarlığında toprağa verildi.
(Bekir Tosun/İHA)
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