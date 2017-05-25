6 avukat FETÖ'den tutuklandı

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 avukattan 6'sı tutuklandı.
Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 avukattan 6'sı tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda S.A., H.Ş., K.B.Ö., H.H.A., N.B.K., N.K., M.A. ve S.D. isimli avukatlar ile FETÖ ile iltisakı olan şirketlerde çalışan S.Ç. ile S.K.Ç. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen avukatlardan S.A., H.Ş., K.B.Ö., H.H.A., N.B.K., N.K. ile şirket çalışanı S.Ç. tutuklanırken, M.A. ve S.D. ve şirket çalışanı S.K.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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