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6 araç birbirine girdi: 9 yaralı
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6 araç birbirine girdi: 9 yaralı

Samsun'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Samsun'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Havalimanı Kavşağı'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 DV 492 plakalı minibüs kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca birden çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlar sağa-sola savruldu. 10 kişinin yaralandığı feci kazada, bazı otomobiller kullanılamaz hale geldi.
Kazada yaralanan Hatice E., Ayşegül D., Songül D., Tuğba D., Kader D., Alperen K., Buğra D., Necip S., Sebahattin A. ve Mustafa B. olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Zincirleme kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, çekicilerin araçları kaldırmasıyla tekrar açıldı. Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
(Şahin Binici /İHA)

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