6 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Samsun'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y.(57) idaresindeki 55 K 1040 plakalı hafriyat kamyonunun seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı frenleri boşaldı. Freni boşalan kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan PTT'ye ait minibüse çarptı. Çarpanın etkisiyle minibüs sürücüsü de kontrolünü kaybedince önünde bulunan 4 araca çarparak sürükledi. 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kamyon sürücüsü Ahmet Y., minibüs sürücüsü Deha S. (32) ve Ahmet K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Öte yandan zincirleme trafik kazasına karışan 2'si otomobil 3 araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, çekicilerin araçları kaldırmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

(Şahin Binici /İHA)