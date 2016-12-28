Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
6,2 milyar dolarlık sektör, rotasını ABD'ye çevirdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

6,2 milyar dolarlık sektör, rotasını ABD'ye çevirdi

2016 yılını 6,2 milyar dolar ihracat ile tamamlamayı öngören demir ve demir dışı metaller ihracatçıları, 2017 yılında hedef ülke olarak ABD pazarında büyümeyi hedefliyor.

2016 yılını 6,2 milyar dolar ihracat ile tamamlamayı öngören demir ve demir dışı metaller ihracatçıları, 2017 yılında hedef ülke olarak ABD pazarında büyümeyi hedefliyor.

İhracat pazarlarında yaşanan siyasi ve ekonomik sıkıntıları yeni pazarlara açılarak sektöre yeni bir soluk kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği(İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, "Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3,1 büyümesine rağmen, üçüncü çeyrekte yüzde 1,8 oranına gerilemesi 15 Temmuz darbe girişiminin ülkemize verdiği zararı gözler önüne seriyor. Piyasaya negatif etkisinin kısa süreli olacağını düşünüyoruz. 15 Temmuz 2016 sonrası ülkemizin içinde bulunduğu süreçte dünyada ülkemiz ekonomisine yönelik oluşan tedirgin bakış açısını olumluya çevirmek için devletimiz ile iş birliği içinde sürdürdüğümüz çaba, karşılık bulmaya devam ediyor. Ülkemiz ekonomisini yıpratmaya çalışan güçler bu konuda başarılı olamayacaklar. Devletimizin öncülüğünde bu oyunu bozacağız" dedi.

Birliğin 2017 yılındaki hedef ülkelerinin Ekonomi Bakanlığının da açıkladığı hedef ülkeler ile benzerlik taşıdığına da değinen Mertöz, "Öncelikli hedef ülkemiz ABD. Başkanlık değişimi sonrası ABD ekonomisinin canlanmasını ve yatırımların artmasını bekliyoruz. ABD'ye yönelik olarak alt sektörlerimiz bazında fuar katılımları, sektörel ticaret heyetleri ve UR-GE heyetleri düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca Rusya ile ilgili olumlu gelişmeler doğrultusunda ticaretimizi de eski düzeye getirmek için gerekli faaliyetleri de Rusya'ya yönelik olarak gerçekleştireceğiz" ifadelerini kaydetti.

İhracatta ton bazında artış

6,2 milyar dolar ihracat ile 2016 yılını tamamlamayı öngördüklerini belirten Mertöz, "Ocak-Kasım döneminde demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı ton bazında 1.640 bin ton artış göstermesine rağmen 5,6 milyar dolar seviyesine geriledi. 2016 yılını 6,2 milyar dolar ihracat ile tamamlamayı ön görüyoruz. Miktar bazında ihracatımız artarken değer bazında ihracatımız geçtiğimiz yılların gerisinde. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve paritedeki düşüş ihracatımızın 6,2 milyar dolarlara gerilemesine sebebiyet verdi. Ülkemiz ekonomisini yıpratmaya çalışan güçler bu konuda başarılı olamayacaklar. Devletimizin öncülüğünde bu oyunu bozacağız. İDDMİB olarak 5 UR-GE projesi yürütüyoruz. Buna ek olarak 2016 yılında 8 fuar, 8 sektör toplantısı, 3 alım heyeti, 200'e yakın eğitim ve alt sektörlerimize yönelik 2 çalıştay gerçekleştirdik. Birliğimizce yürütülen UR-GE projeleri kapsamında Amerika'dan Endonezya'ya, Güney Afrika'dan İsveç'e, Güney Amerika ülkelerine yönelik olarak toplam 22 ülkeye faaliyetler düzenlendi" açıklamasında bulundu.

"2017 yılı hedefimiz ihracatımızı yüzde 7,5 arttırmak"

Demir ve demirdışı metaller sektörü olarak önümüzdeki yıl ihracatı yüzde 7,5 seviyelerinde arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Mertöz, "2017 yılı hedefimiz de sektör ihracatımızı yüzde 7,5 artırarak döviz kurları ve emtia fiyatlarını göz önünde bulundurarak istatistiki analizlerle belirlediğimiz 6,7 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Tabi ki bu artışa sadece miktar bazında fazla satış yaparak ulaşmak yerine daha katma değerli daha inovatif ürünler üreterek daha az ama daha pahalıya ürünlerimizi satarak ulaşmanın sektörümüze ve ülkemize uzun vadede daha çok yarar sağlayacaktır. Birliğimiz faaliyetlerine bir katılan firmamız tekrar katılıyor. Sektördeki tüm ihracatçıları Birlik çatısı altında daha çok rol almaya davet ediyoruz. Birlikten kuvvet doğar atasözünden hareketle tüm ihracatçılarımızla daha başarılı işler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Temizlik işçileri sucuk partisi ile moral depoladı
Meteoroloji'den Finike-Anamur arasında 'fırtına' uyarısı
ÇOMÜ'ye özel pul
6,2 milyar dolarlık sektör, rotasını ABD'ye çevirdi
Adana'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi
Adilcevaz şehidini uğurladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
Saatler geri alınacak mı? Bakan son noktayı koydu
Saatler geri alınacak mı? Bakan son noktayı koydu
IŞİD Türk askerlerini yaktı mı? Numan Kurtulmuş açıkladı!
IŞİD Türk askerlerini yaktı mı? Numan Kurtulmuş açıkladı!
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
Emekli zam oranları Ocak 2017 kim ne kadar maaş alacak?
Emekli zam oranları Ocak 2017 kim ne kadar maaş alacak?
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Temizlik işçileri sucuk partisi ile moral depoladı
Temizlik işçileri sucuk partisi ile moral depoladı
Meteoroloji'den Finike-Anamur arasında 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji'den Finike-Anamur arasında 'fırtına' uyarısı
ÇOMÜ'ye özel pul
ÇOMÜ'ye özel pul
6,2 milyar dolarlık sektör, rotasını ABD'ye çevirdi
6,2 milyar dolarlık sektör, rotasını ABD'ye çevirdi
Adana'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi
Adana'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi
Adilcevaz şehidini uğurladı
Adilcevaz şehidini uğurladı
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi
İlklerin ve enlerin belediyesi Şahinbey
İlklerin ve enlerin belediyesi Şahinbey
Digor'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Digor'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Teröristlerin fotoğraflarını paylaşan bir kişi gözaltına alındı
Teröristlerin fotoğraflarını paylaşan bir kişi gözaltına alındı
Halep'e destek yağıyor
Halep'e destek yağıyor
Cinayet zanlısı, Jandarmadan 3 saat kaçabildi
Cinayet zanlısı, Jandarmadan 3 saat kaçabildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English