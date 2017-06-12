6.2'lik deprem paniği kamerada

İzmir'de 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.
İzmir'de 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Edinilen bilgiye göre deprem, Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi. 6.2'lik sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar depremin ardından sokaklara döküldü. Şuan bölgede herhangi can ve mal kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor. 6.2'lik deprem İstanbul'da da hissedildi. Büyük paniğin yaşandığı ilde vatandaşlar kendilerini dışarı attı.
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