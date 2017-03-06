59 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) karşı Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Giresun genelinde bugüne kadar toplam 423 kişi tutuklanırken, 59 şüpheli hakkında daha yakalama kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) karşı Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Giresun genelinde bugüne kadar toplam 423 kişi tutuklanırken, 59 şüpheli hakkında daha yakalama kararı verildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar toplam bin 263 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, şu anda il genelinde toplam 361 şüphelinin tutuklu olduğunu bildirdi. Başsavcı Kaya, adli kontrol şartı ile tahliye edilen 62 şüpheli ile birlikte halen 315 şüpheli hakkında adli kontrol uygulaması yapıldığını ve gözaltında 3 şüphelinin bulunduğunu ifade etti.

Kaya'nın yaptığı açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılık tarafından başlatılan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik yapılan soruşturmalarda il merkezinde ve ilçelerde bugüne kadar FETÖ/PDY üyeliği, yöneticiliği ile 6415 sayılı kanuna muhalefet suçlarından Giresun Merkez ilçede 320, Espiye'de 13, Bulancak'ta 13, Tirebolu'da 32, Görele'de 8, Dereli'de 14, Şebinkarahisar'da 17 ve Alucra'da 6 şüpheli tutuklanırken yine Merkez ilçede 287, Bulancak'ta 3, Tirebolu'da 8, Görele'de 8, Dereli'de 2, Şebinkarahisar'da 4 ve Alucra'da 2 şüphelinin adli kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, halen Merkez'de 44, Espiye'de 6, Bulancak'ta 6, Tirebolu'da 1 ve Şebinkarahisar'da 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğu açıklandı.

(Candemir Sarı /İHA)