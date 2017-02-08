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58 DEŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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58 DEŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatının 169. gününde, 189 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtalarıyla, 65 hedefe de Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla atış yapıldı. Gün içinde 58 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatının 169. gününde, 189 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtalarıyla, 65 hedefe de Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla atış yapıldı. Gün içinde 58 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.
TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 169. gününde meydana gelen gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. TSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 58 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda bugüne kadar bin 910 kilometrekare alan ile 229 meskun mahallin kontrol altına alındığı belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 189 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının baskı altına alındığı ifade edildi. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 58 bina, bir karargah binası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve bir silahlı aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan, koalisyon güçleri tarafından Bab bölgesinde icra edilen 7 hava harekatı sonucunda barınma maksatlı kullanılan 10 bina, bir tünel girişi, bir savunma mevzii ve bir zırhlı aracın imha edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, daha önce kuşatılmış olan El Bab'ın kontrolü maksadıyla, dün gece icrasına başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepelerin Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirildiği bilgisi verildi.
(İlker Turak/İHA)
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