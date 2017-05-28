Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
560 gram doğan Erva bebek 4 ay sonra taburcu oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

560 gram doğan Erva bebek 4 ay sonra taburcu oldu

Konya'da 4 ay önce prematüre olarak 560 gram dünyaya gelen Erva bebek, tedavi sürecinin ardından 2 kilo 560 grama ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Konya'da 4 ay önce prematüre olarak 560 gram dünyaya gelen Erva bebek, tedavi sürecinin ardından 2 kilo 560 grama ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.
Konya'da yaşayan Mustafa ve Havvanur Coşkun çiftinin 4 ay önce Medova Hastanesinde erken doğuma bağlı prematüre bebekleri dünyaya geldi. 560 gram doğan bebek, gelişimini tamamlayabilmesi için Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Ailesi tarafından adı Erva konulan bebek, yoğun bakımda yaklaşık 4 aylık bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunarak 2 kilo 560 grama ulaştı. Sağlığına kavuşan Erva bebek, hastaneden taburcu olarak ailesi ile yeni yaşamına merhaba dedi.
Bebeğin tedavi süreci hakkında bilgi veren Medova Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, bebeğin gebeliğin 25. haftasında 560 gram olarak dünyaya geldiğini ve yaklaşık 4 aylık bir yenidoğan yoğun bakım sürecinden sonra taburcu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Örs, Erva bebeğin 2 ay boyunca solunum cihazına bağlı kaldığını belirterek, "1 ayda yardımlı solunum desteğiyle toplam 3 aylık bir solunum desteği almış oldu. Yine 3. ayında prematüre bebeklerde gördüğümüz retinopati nedeniyle gözlerine lazer cerrahisi yapıldı ve 4 aylık sürecin sonunda 2 kilo 560 gram olarak taburcu edildi. Artık oksijen desteğine ihtiyaç duymuyor ve ağızdan beslenebiliyor" dedi.

"ERKEN DOĞAN BEBEKLER TABURCU SONRASI DA TAKİP EDİLMELİ"
Prof. Dr. Örs, çok küçük ve erken doğan bebeklerin taburcu olduktan sonra da bir takım sorunlar nedeniyle takip edilmeye devam edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Örs, "Çok erken doğan bebeklerin taburculuk dönemi sonrasında da özellikle nörolojik sorunlar açısından ve fizik tedavi rehabilitasyon gibi bir takım uygulamalar için yakından takip edilmesi gerekiyor. Lazer tedavisi sonrası göz muayeneleriyle de takibe devam ediliyor. Takip ve izlenimlerinin belli aralıklarla düzenli olarak devam etmesi, bu bebeklerin yüksek riskli bebek olması nedeniyle önem arz ediyor" diye konuştu.

"YAKLAŞIK 4 AYDIR HASTANEYE HEMEN HEMEN HER GÜN BİRKAÇ DEFA GİDİP GELDİK"
Erva bebeğin babası Mustafa Coşkun ise, gebeliğin 25. haftasında annedeki rahatsızlık üzerine hastaneye geldiklerini söyledi. Hastanede yapılan tetkiklerde amniyon sıvısında azalma olduğu ve bu nedenle kendilerine erken doğum olabileceğinin söylendiğini aktaran Coşkun, "Annemiz takibe alındı. Bu süreçte yaklaşık 3-4 gün boyunca düzenli aralıklarla hastaneye geldik. Fakat çocuğun erken doğacağını öğrendik. Eşim başarılı bir ameliyat geçirdi. Bu süreçte de Prof. Dr. Rahmi Örs hocamız çocuğumuzun takibini gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 aydır hastaneye hemen hemen her gün, hatta günde birkaç defa gidip geldik. Çocuğumuz 560 gram olarak dünyaya geldi. Şuan 2 kilo 560 grama ulaştı. Erken doğan çocukların hemen hemen hepsinde oluşabilecek problemler en aza indirildi ve çocuğumuzu taburcu ettik. Bundan sonraki kontrollerine de yine Medova Hastanesinde Rahmi hocamızın başında olduğu profesyonel bir ekip tarafından devam edilecek" şeklinde konuştu.
(Barış Gök - Uğur Sarı / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İBB'den 'Galatasaray Adası' açıklaması
'Cimbom' da Galatasaray Adası'ndan tahliye edildi
Dişleriniz gülmeye engel olmasın
Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi
Uzmanlardan Ramazan'da kuru baklagil tüketin uyarısı
560 gram doğan Erva bebek 4 ay sonra taburcu oldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İşte Galatasaray'ın stadının yeni adı!
İşte Galatasaray'ın stadının yeni adı!
Erken emeklilik için 5 formül
Erken emeklilik için 5 formül
Bu kez de şoför uyudu: 8 ölü, 34 yaralı
Bu kez de şoför uyudu: 8 ölü, 34 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'yi kastetmedim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'yi kastetmedim!
Hurma alacaklar dikkat! Büyük oyun...
Hurma alacaklar dikkat! Büyük oyun...
'FETÖ ile bağı olanlar AK Parti'den ayıklanacak!'
'FETÖ ile bağı olanlar AK Parti'den ayıklanacak!'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İBB'den 'Galatasaray Adası' açıklaması
İBB'den 'Galatasaray Adası' açıklaması
'Cimbom' da Galatasaray Adası'ndan tahliye edildi
'Cimbom' da Galatasaray Adası'ndan tahliye edildi
Dişleriniz gülmeye engel olmasın
Dişleriniz gülmeye engel olmasın
Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi
Uzmanlardan Ramazan'da kuru baklagil tüketin uyarısı
Uzmanlardan Ramazan'da kuru baklagil tüketin uyarısı
560 gram doğan Erva bebek 4 ay sonra taburcu oldu
560 gram doğan Erva bebek 4 ay sonra taburcu oldu
Hakkari'de 13 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 13 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit babasının adı ve hatıralarıyla büyüyor
Şehit babasının adı ve hatıralarıyla büyüyor
500 bin lira değerindeki projeyi 6 ayda hazırladılar
500 bin lira değerindeki projeyi 6 ayda hazırladılar
Dişini karıştırdığı çatal boğazına kaçtı
Dişini karıştırdığı çatal boğazına kaçtı
KPSS'de son oturum başladı
KPSS'de son oturum başladı
Parktaki bankta ölü bulundu
Parktaki bankta ölü bulundu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English