560 gram doğan Erva bebek 4 ay sonra taburcu oldu

Konya'da 4 ay önce prematüre olarak 560 gram dünyaya gelen Erva bebek, tedavi sürecinin ardından 2 kilo 560 grama ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Konya'da 4 ay önce prematüre olarak 560 gram dünyaya gelen Erva bebek, tedavi sürecinin ardından 2 kilo 560 grama ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Konya'da yaşayan Mustafa ve Havvanur Coşkun çiftinin 4 ay önce Medova Hastanesinde erken doğuma bağlı prematüre bebekleri dünyaya geldi. 560 gram doğan bebek, gelişimini tamamlayabilmesi için Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Ailesi tarafından adı Erva konulan bebek, yoğun bakımda yaklaşık 4 aylık bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunarak 2 kilo 560 grama ulaştı. Sağlığına kavuşan Erva bebek, hastaneden taburcu olarak ailesi ile yeni yaşamına merhaba dedi.

Bebeğin tedavi süreci hakkında bilgi veren Medova Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, bebeğin gebeliğin 25. haftasında 560 gram olarak dünyaya geldiğini ve yaklaşık 4 aylık bir yenidoğan yoğun bakım sürecinden sonra taburcu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Örs, Erva bebeğin 2 ay boyunca solunum cihazına bağlı kaldığını belirterek, "1 ayda yardımlı solunum desteğiyle toplam 3 aylık bir solunum desteği almış oldu. Yine 3. ayında prematüre bebeklerde gördüğümüz retinopati nedeniyle gözlerine lazer cerrahisi yapıldı ve 4 aylık sürecin sonunda 2 kilo 560 gram olarak taburcu edildi. Artık oksijen desteğine ihtiyaç duymuyor ve ağızdan beslenebiliyor" dedi.



"ERKEN DOĞAN BEBEKLER TABURCU SONRASI DA TAKİP EDİLMELİ"

Prof. Dr. Örs, çok küçük ve erken doğan bebeklerin taburcu olduktan sonra da bir takım sorunlar nedeniyle takip edilmeye devam edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Örs, "Çok erken doğan bebeklerin taburculuk dönemi sonrasında da özellikle nörolojik sorunlar açısından ve fizik tedavi rehabilitasyon gibi bir takım uygulamalar için yakından takip edilmesi gerekiyor. Lazer tedavisi sonrası göz muayeneleriyle de takibe devam ediliyor. Takip ve izlenimlerinin belli aralıklarla düzenli olarak devam etmesi, bu bebeklerin yüksek riskli bebek olması nedeniyle önem arz ediyor" diye konuştu.



"YAKLAŞIK 4 AYDIR HASTANEYE HEMEN HEMEN HER GÜN BİRKAÇ DEFA GİDİP GELDİK"

Erva bebeğin babası Mustafa Coşkun ise, gebeliğin 25. haftasında annedeki rahatsızlık üzerine hastaneye geldiklerini söyledi. Hastanede yapılan tetkiklerde amniyon sıvısında azalma olduğu ve bu nedenle kendilerine erken doğum olabileceğinin söylendiğini aktaran Coşkun, "Annemiz takibe alındı. Bu süreçte yaklaşık 3-4 gün boyunca düzenli aralıklarla hastaneye geldik. Fakat çocuğun erken doğacağını öğrendik. Eşim başarılı bir ameliyat geçirdi. Bu süreçte de Prof. Dr. Rahmi Örs hocamız çocuğumuzun takibini gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 aydır hastaneye hemen hemen her gün, hatta günde birkaç defa gidip geldik. Çocuğumuz 560 gram olarak dünyaya geldi. Şuan 2 kilo 560 grama ulaştı. Erken doğan çocukların hemen hemen hepsinde oluşabilecek problemler en aza indirildi ve çocuğumuzu taburcu ettik. Bundan sonraki kontrollerine de yine Medova Hastanesinde Rahmi hocamızın başında olduğu profesyonel bir ekip tarafından devam edilecek" şeklinde konuştu.

(Barış Gök - Uğur Sarı / İHA)