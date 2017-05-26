56 bin lirasını sahte savcıya kaptırdı

Edirne'de bir vatandaş, 56 bin lirasını kendisini telefonda savcı olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırdı.

Edirne'de bir vatandaş, 56 bin lirasını kendisini telefonda savcı olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, İ.Z., telefonda kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıya 56 bin TL'yi bankadan çekip teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını fark eden İ.Z., hemen durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları detaylı incelemede dolandırıcıların otomobilini tespit etti. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda İstanbul istikametindeki yol üzerinde bulunan ilçelere bilgi verdi. Şüpheli otomobili polis, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçe girişindeki uygulama noktasında yakaladı. Otomobilde bulunan T.D., S.A. ve S.S. isimli iki erkek ve bir kadın gözaltına alınırken, kadının çantasından 56 bin TL çıktı. Yakalanan zanlıların İstanbul'daki Z.N. isimli İran uyruklu şahıs ile bağlantılı oldukları ve bu şahıs tarafından Edirne'ye gönderildikleri tespit edildi. İran uyruklu Z.N.'nin ikametini tespit eden polis, evde yaptığı aramada bulunan çelik kasayı Edirne'ye getirdi. Z.N.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, T.D., S.A. ve S.S. Edirne Adliyesine sevk edildi.

(Ergin Yıldız/İHA)