55 yıl sonra resmi nikah: 10 çocukları hayatını kaybetti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Büyükakören köyünde, resmi nikahları olmadan 55 yıl birlikte yaşayan ve 10 çocukları ölen Mehmet Karakulak ve Fadime Yörük çifti 55 yıl sonra resmi nikahları kıyılarak evlendirildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Büyükakören köyünde, resmi nikahları olmadan 55 yıl birlikte yaşayan ve 10 çocukları ölen Mehmet Karakulak ve Fadime Yörük çifti 55 yıl sonra resmi nikahları kıyılarak evlendirildi.

Büyükakören Köyü'nde yaklaşık 55 yıldır birlikte yaşayan ancak resmi nikahları olmayan 68 yaşındaki Mehmet Karakulak ve 77 yaşındaki Fadime Yörük çiftini evlerinde ziyaret eden Yıldızeli Kaymakamı Hakan Keskin, çiftin hayat hikayelerini dinledi.

Bugüne kadar 10 çocuğu olan ve genç yaşta tüm çocuklarını çeşitli sebeplerden dolayı kaybeden ve resmi nikahları olmadan yaşayan çiftin hikayesinden etkilenen Kaymakam Keskin talimat vererek nikah işlemlerinin başlatılmasını istedi. Çiftin resmi nikahı İlçe Nüfus Müdürlüğünde kıyıldı. Çiftin nikah şahitliklerini ise Kaymakam Keskin yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından çifte mutluluklar dileyen Kaymakam Keskin evlilik cüzdanını Fadime Yörük'e verdi.

Yaşlı çift, kendilerini evlendiren Kaymakam Keskin'e sarılarak teşekkür etti.

(Hakan Kaleli/İHA)