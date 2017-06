55 milyon hayvanın olduğu Türkiye'de etin kilosu 50 lira

Türkiye'de 41 milyon 329 bin 232 küçükbaş ve 13 milyon 142 bin 987 büyükbaş olmak üzere toplam 54 milyon 469 bin 219 adet kesim hayvanı bulunuyor. Yaklaşık 55 milyon hayvana rağmen etin kilosunun 45-50 lira arasında satılması dikkat çekiyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde 10 milyon 137 bin 534 kıl keçisi, 207 bin 765 tiftik keçisi, 28 milyon 832 bin 669 yerli koyun ve 2 milyon 151 bin 264 merinos koyunu olmak üzere toplam 41 milyon 329 bin 232 küçükbaş; 142 bin 73 manda, 6 milyon 588 bin 527 kültür sığırı, 5 milyon 758 bin 336 melez sığır ve 1 milyon 733 bin 292 yerli sığır olmak üzere toplam 13 milyon 142 bin 987 büyükbaş hayvan bulunuyor. Büyük ve küçükbaş olmak üzere toplam hayvan sayısı 54 milyon 469 bin 219.

Yaklaşık 55 milyon hayvan bulunan ülkede devletin aldığı önlemlere rağmen et fiyatlarının sürekli yükselmesi vatandaşı mağdur ediyor. Yüksek et fiyatlarından dolayı evlere giren et miktarı düşerken, kasaplar ise işlerinin yüzde 50 azaldığını söylüyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Haziran sonuna kadar kesilsin diye 240 bin hayvan ithal edip besicilere verdik. Kurban Bayramı için saklayıp, piyasayı yükseltiyorlar" diyerek besicileri suçlamıştı. Kasaplar da Bakan Çelik'in açıklamasına destek verdi.



"TÜRKİYE'DEKİ HAYVAN SAYISI BANA GÖRE YETERLİ"

Türkiye'deki hayvan sayısının yeterli olduğunu ifade eden Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, "Bakan beyin açıklamaları son derece doğrudur. Besiciler, ellerindeki malları değerlendirmek için piyasaya sürmüyor. Ramazan ve bayram çıkışındaki piknik düşkünlerini ve Kurban Bayramı'nı fırsata çevirmeyi düşünüyorlar. Türkiye'deki mal sayısı bana göre yeterlidir. Fırsat düşkünlüğü yapıp malları piyasaya sürmüyorlar. Bu da hem halka hem de bize yansıyor" dedi.

Geçen seneye oranla satışlarının yarı yarıya düştüğünü anlatan Şen, "Karkas etin kilosunu 30 liradan alıyoruz. Eti de 45-40 lira arasında bir fiyata satıyoruz. İnsanlar artık en fazla yarım kilo kıyma alıp gidiyor. Etin fiyatının düşmesinde ithal malın gelmesi de etkili olur. Ancak gelen ithal malın besilik değil, kesimlik olması gerekiyor" diye konuştu.

