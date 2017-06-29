54 yolcu şoförün dikkatiyle ölümden döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alev alan bir otobüsteki 54 yolcu, şoförün yangını erken fark ederek, aracı emniyet şeridinde durdurmasıyla yanmaktan son anda kurtuldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alev alan bir otobüsteki 54 yolcu, şoförün yangını erken fark ederek, aracı emniyet şeridinde durdurmasıyla yanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Edirne istikametine giden içinde 56 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi gişelerine 2 kilometre kala alev alarak yanmaya başladı. 54 yolcu ve muavini taşıyan aracın şoförü, yangını erken fark edince otobüsü emniyet şeridine park ederek yolcuları tahliye etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otobüs küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

