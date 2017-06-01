54. yaşa buruk kutlama

Bursaspor Kulübü, kuruluşunun 54. yıl dönümünü internet sitesi üzerinden yayınladığı mesajla kutladı.

Bursaspor Kulübü, kuruluşunun 54. yıl dönümünü internet sitesi üzerinden yayınladığı mesajla kutladı.

Renklerini Uludağ'ın beyazı, Bursa ovasının yeşilinden alan Bursaspor Kulübü yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"54 yıl önce 1 Haziran 1963 tarihinde Bursaspor'umuz, Bursa'mızın köklü amatör spor kulüpleri Acar İdmanyurdu, Pınarspor, İstiklal, Çelikspor ve Akınspor'un birleşmesi ile Türk spor tarihindeki yerini aldı. Kulübümüze kuruluşundan bugüne kadar hizmet veren tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, teknik adamlarımıza, sporcularımıza, personelimize, taraftarımıza, basınımıza, reklam ve sponsorlukları ile destek veren firma ve kuruluşlara şükranlarımızı sunuyor, aramızdan ayrılmış olan bütün Bursasporluları özlem ve rahmetle anıyoruz."

(Zafer Peker / İHA)