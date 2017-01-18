18.01.2017 13:31 54 ilde FETÖ operasyonunda 19 gözaltı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik 243 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından 54 ilde düzenlenen operasyonda şuana kadar 19 şüpheli gözaltı alındı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik 243 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından 54 ilde düzenlenen operasyonda şuana kadar 19 şüpheli gözaltı alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldığı ve 'Bylock' kullandığı belirlenen, çeşitli rütbelerde bulunan 243 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 54 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde örgütsel dökümanlar ele geçirilirken, operasyonun devam ettiği öğrenildi.

(Tugay Saday/İHA)

