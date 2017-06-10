538 bin 885 aday sınavda ter döküyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) saat 10.00'da LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı'yla başladı. 538 bin 885 aday Sosyal Bilimler Sınavı'nda ter döküyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) saat 10.00'da LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı'yla başladı. 538 bin 885 aday Sosyal Bilimler Sınavı'nda ter döküyor.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS maratonu bugün saat 10.00'da başladı. 538 bin 885 LYS-4 sosyal bilimler sınavına girdi. Tarih, coğrafya-2, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden soruların yöneltileceği Sosyal Bilimler Sınavı 135 dakika sürecek.

Sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunan adaylar aileleriyle birlikte heyecanla içeriye alınmayı bekledi. Çocuğu sınava giren aileler ise dışarıda Kur'an okuyarak dua etti.

Heyecanlı olmadığını söyleyen adaylardan Berkay Bileci, "Benim bu 4'üncü senem. Öyle heyecanlı olacak bir şeyim yok. Açık uçlu sorular mantıklı bir şey. Çünkü sürekli tek tip sorudan ziyade açık uçlu soruların olması yararlı olacak. Zaten şuan bir üniversite öğrenciyim ama açık öğretim üzerine düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"SABAH AKŞAM ÇALIŞTIM"

Ailesiyle birlikte sınav binasına gelen Damla Kumul, şunları kaydetti:

"Çok hazırlandım, çok çalıştım. Sabah akşam çalıştım. Bu sene ilk kez giriyorum. Heyecan var tabi birazcık. Koç ya da Boğaziçi tarih istiyorum. Değişiklik var sürpriz olacak hepimize ama çalışanın yapabileceğini düşünüyorum. Süreç biraz zordu ama öyle 1 sene çalışacaksınız yapacak bir şey yok."

Kızlarına güvendiklerini ifade eden baba Ömer Kumul ise "Başaracağına inanıyoruz. Bizim için heyecanlı tabi. Büyük beklentilerimiz var çocuğumuzdan. Çünkü o en iyi şeyi hak ediyor. İnşallah sonuçta iyi şeyler olacak diye umuyoruz. Sonuna kadar bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Çocuğu sınava giren ailelerden Selma Özçelik, "Biz onlardan daha stresliydik. Onlardan daha çok emek verdik ama inşallah karşılığını alırız. Bu ikinci girişi, hukuk istiyor. Çok stresli bir ortam çocuklar için de. Dakikalarla yarışıyor çocuklar. Ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştık. Ses yapmamaya, istediklerini yapmaya çalıştık" dedi.



"ÇOK ZOR BİR SÜREÇ ASLINDA ÇOCUKLAR İÇİN"

Pek heyecanlı olmadığını, hedefinin mühendislik olduğunu söyleyen Ekin Ersözlü, "LYS'lere ben geçen seneden beri hazırlanıyorum. Çok çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisi yapacağım. Açık uçlu sorular beni korkutmuyor. Çünkü ilk defa yaptıkları için çok zor yapacaklarını düşünmüyorum" ifadelerini kaydetti.

Anne Selda Ersözlü, şöyle konuştu:

"Zor bir süreçti. Ama esas onun emekleri. Biz de ona destek olmaya çalıştık. Çok zor bir süreç aslında çocuklar için. Çünkü tam eğitim yaşları, kendilerini gerçekleştirecek bir yaş. Burada bu kadar ağır bir sınav, ağır bir müfredat açıkçası çok zor olduğunu düşünüyorum."



UYARILARA RAĞMEN GEÇ KALANLAR DA OLDU

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı. Ancak yapılan uyarılara rağmen yine geç kalanlar da oldu. Kapıların kapanmasının ardından 09.50'de sınav binasına gelen İsmail Uslu sınava alınmadı. Uslu, "Geç kaldık yapacak bir şey yok. Alım bitti dediler pek fazla üstelemedim. Kendi hatam. Biraz da geç kaldık. Kural böyle. 15 dakika kuralını gördüm ama alırlar diye düşündüm. Yanlış tarafa gelmişim. Buraya yönlendirdiler. Ondan sonra geç kaldık. Kuralı biliyordum ama heyecan stres falan unutmuşum sabah kalktığımda" diye konuştu.

(Pelin Üzek - Fatih Erdoğan / İHA)