16.11.2017 15:10 533 Emniyet mensubu göreve iade edildiği

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 Emniyet Teşkilatı mensubunun bakanlık oluru ile görevlerine iade edildiğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 Emniyet Teşkilatı mensubunun bakanlık oluru ile görevlerine iade edildiğini açıkladı.



