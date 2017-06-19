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51 terörist etkisiz hale getirildi
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51 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 51 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 51 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 12-19 Haziran 2017 tarihleri arasında güvenlik güçlerince 652 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 235 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 2 BİN 613 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 49 kişi, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 930 kişi, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda; bin 222'si terör suçlarından (PKK/KCK 235, DEAŞ 49, FETÖ/PDY 930, sol terör örgütleri) 8 bin 391'i siber suçlar, planlı asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere toplamda 2 bin 613 kişi gözaltına alınmıştır.

51 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon TL'lik ödüllü yeşil ve 2'sinin 300 bin TL'lik ödüllü gri terör listesinde arananlar arasında bulunduğu belirtildi.
Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında da 17 ilde (Ağrı, Bartın, Bursa, Sivas, Zonguldak, Adana, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Isparta, Ordu, Sivas, Sakarya) 124 şüpheli gözaltına alındı.
Siber suçlarla mücadelede; FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 317 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 101 kişiden 49'u gözaltına alındı. Ayrıca, toplumu provoke etmek maksadıyla 132 sosyal medya hesabına (29 PKK/KCK, 16 DEAŞ, 31 FETÖ, 40 aşırı sol, 16 devlet büyüklerine hakaret) işlem yapıldı.
(Uğur Kan Yüksek /İHA)

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