500 yıllık Zeynel Bey Türbesi böyle taşındı!

Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Zeynel Bey Türbesinin taşınması için Türk ve Hollanda'lı mühendislerin 2 yıldan beri yaptığı çalışmalar sona gelindi. Türbe 2 kilometre uzaktaki yeni Hasankeyf Kültür parkına taşınmaya başlandı. 192 tekerlekli platforma yüklenen türbe, saat 07.00 itibari ile yolculuğuna çıktı. Vatandaşlar cep telefonları ile taşınma anını kaydetti.

Hollanda ve Türk firması tarafından hazırlanan projeyle gerçekleştirilen 1100 tonluk Zeyney Bey Türbesi'nin taşıma işlemi Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntemle gerçekleştiriliyor.

Hasankeyf ilçe kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, “2015 yılından beri ortaya koyulan projeye tanıklık etmek hem bizler hem de ülkemiz açısından çok önemli burada Zeynel Bey Türbesinin taşınma işi uzun gayretler sonucunda en güzel şekilde başladı. Devletimiz burada hem baraj yaparken ve baraj kapsamında da tarihe ve kültüre ne kadar önem verdiğini de gösteriyor. Türbe taşıma işlemi başladı. Yeni Hasankeyf yerine konumlandırılacak ve taşınacak bütünsel ve parçalı taşınacak 8 eser daha var çalışmaları tamamlayıp onları da inşallah yeni Hasankeyf'e, Ülkeye ve Batman'a kazandıracağız” dedi.