500 polisle şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Adana'da şafak vakti özel harekat desteğinde yapılan operasyonda 13 kilo esrar, bin 104 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda biri kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Adana'da şafak vakti özel harekat desteğinde yapılan operasyonda 13 kilo esrar, bin 104 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda biri kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın uyuşturucuya savaş açmasının ardından sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik ekipleri bugün şafak vakti Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Belediyeevleri, Levent, Kazım Karabekir, Pınar, Gürselpaşa ve Dumlupınar mahallerinde 15 adreste uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Bu adreslere

özel harekat polislerinin de desteğinde 500 polisle şafak vakti baskın yapıldı.



11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polisleri önemli yerlere, kapıları koç başı ile kırarak girdi. Polis girilen evlerde arama yaptı. Aramalarda 13 kilo 700 gram esrar, bin 104 uyuşturucu hap, 62. 25 gram kokain ele geçirildi. Biri kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Bu arada Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın, pazar günü de helikopter ile tarlalarda yaptığı aramada sonrası 20 bin kök Hit keneviri ele geçirilmişti.

(Fatih Keçe-Süleyman Cenk İdaye / İHA)