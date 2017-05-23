500 milyar dolarlık rezerv için yatırımcılar kuyrukta!

Yapılan araştırmalar sonrasından 500 milyar dolarlık mermer rezervinin bulunduğu ortaya çıkan Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 61 girişimcinin yatırım için taahhütte bulunduğu bildirildi.

Yapılan araştırmalar sonrasından 500 milyar dolarlık mermer rezervinin bulunduğu ortaya çıkan Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 61 girişimcinin yatırım için taahhütte bulunduğu bildirildi.

İHA muhabirine Mermer OSB ile ilgili bilgi veren Tatlıoğlu, çalışmaların 4 yıldır devam ettiğini kaydetti. Üniversitelerden bilimsel heyetin yaptığı çalışmalar neticesinde 500 milyar dolarlık mermer rezervi olduğu ve sadece Erenler bölgesinde 900 yıl yetecek kadar mermer bulunduğunun ortaya çıktığını anlatan Tatlıoğlu, "Erenler bölgesi gibi 3-4 yerimiz var. Yüzde 10 kapasiteyle çalıştığımız zaman, bize yaklaşık bin yıl yetecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ve iç borcunu kapatacak kadar bir rezerv. 2023 vizyonunda 500 milyar dolar dış ihracatı hedefi konmuştu ya o bizde var zaten şu anda" dedi.



"61 GİRİŞİMCİ MADEN FABRİKASI YAPILMASI İÇİN TAAHHÜT VERDİ"

Tatlıoğlu, ilçede bir Maden Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) ile beraber bu mermer ocaklarının sahiplerini topladık, bu işlerin Orhaneli'ye faydası olması amacıyla 'Bir maden organize sanayi bölgesi kuralım.' diye. Herkes ilgi gösterdi. Süreç 3 yıldır devam ediyor. Şu anda yer tespitimizi yaptık, Bakanlıktan bütün izinlerimizi aldık. Çevresel etki değerlendirmesi bölümündeyiz. Allah nasip ederse 1 ay içinde de onu bitirip, sonrasında kuruluşunu yapacağız. 61 ocak sahibi, 61 maden fabrikasının yapılması için taahhüt verdi. 13 de müracaat var ama belli bir incelemeden sonra haklarında karar verilecek. Çünkü bazıları oradan yer alıp, daha iyi paraya satmaya çalışıyor. Onun için paravan şirketleri istemiyoruz. Burada gelip, fabrikasını kuracakları istiyoruz" dedi.



"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN MÜRACAAT VAR"

Gemlik Körfezi yakın olduğu için Afyonkarahisar, Konya, Kütahya ve Türkiye'nin başka illerinden gelerek fabrika yeri almak için müracaat edenlerin bulunduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, şöyle devam etti:"MADSİAD'la oluşturduğumuz bir heyetimiz var. Müracaatları orada değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunların sonucunda da tahmin ediyorum Türkiye'nin iyi bir mermer potansiyelini burada biçip göndereceğiz. Türkiye'den mermeri kütük olarak gönderiyoruz. İtalya'ya 1 liraya kütük olarak gönderiyoruz, İtalya bunu biçiyor ve 'İtalyan mermeri' diye bunu 20 liraya bize satıyor. Biz de dedik ki 'Bu katma değer ülkemizde kalsın, iş adamımızda kalsın', dolayısıyla ithalat yapıp da dışarıya çok büyük paralar vermeyelim. Bu yönden bakınca hakikaten konuyla ilgili Türkiye'nin ekonomisi açısından ciddi katkılar sunacağına inanıyorum"



"7 BİN İŞÇİ ÇALIŞACAK"

Tatlıoğlu, açılacak fabrikaların bölgedeki istihdamı artıracağına da işaret ederek, "Burada 7 bin civarında işçi çalışacak. Bir aile olarak düşünüp, ortalama 5'le çarparsak 35 bin kişi. Hareket noktalarımızdan biri de şu oldu; biliyorsunuz artık insanlar köylerden şehre göç ediyor. Çünkü yaşam standardı daha yüksek diye ve ekonomik şartlardan dolayı, topraktan da istediği üretimi alamadığı için ekonomik olarak daha da büyümek adına şehirlere gidiyor. Bu göçü durdurmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

(Burak Türker / İHA)