500 göçmen sınır tellerini aşıp İspanya topraklarına girdi

İspanya'nın Fas sahilinde bulunan Ceuta şehrinin sınır tellerini aşarak İspanya topraklarına geçen 500 kadar Afrikalı göçmen, geçici mahalli göçmen toplama merkezine gönderildi.

İspanya'nın Fas sahilinde bulunan Ceuta şehrinin sınır tellerini aşarak İspanya topraklarına geçen 500 kadar Afrikalı göçmen, geçici mahalli göçmen toplama merkezine gönderildi.

İspanya'nın Afrika kıtasındaki Ceuta ve Melilla şehirleri, Avrupa Birliğinin Afrika'daki sınırları olarak biliniyor. Bu İspanyol şehirleri Avrupa Birliğinin göçmenlere karşı en sıkı korunan sınırları durumunda bulunuyor. Ceuta şehrinin sınır tellerini aşan 500 kadar Afrikalı göçmen, İspanya topraklarına girdi. Yakalanan kaçaklar, görevliler tarafından geçici mahalli göçmen toplama merkezine gönderildi.

Afrika'daki İspanya topraklarına en son 9 Aralık'ta 438 kişi geçmeyi başarmıştı.

