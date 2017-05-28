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500 bin lira değerindeki projeyi 6 ayda hazırladılar
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500 bin lira değerindeki projeyi 6 ayda hazırladılar

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği öğrencileri, 6 ayda tamamladıkları proje ile Zonguldak'ın kent bilgi sistemini oluşturdu. Yaklaşık 500 bin lira değerindeki proje e-belediyecilik işlemlerinde kullanılabilecek.

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği öğrencileri, 6 ayda tamamladıkları proje ile Zonguldak'ın kent bilgi sistemini oluşturdu. Yaklaşık 500 bin lira değerindeki proje e-belediyecilik işlemlerinde kullanılabilecek.
Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü'nün iki öğrencisi kamu yararına örnek bir çalışmaya imza attı. Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu danışmanlığında Araştırma Görevlisi Mustafa Özendi ve Araştırma Görevlisi Çağlar Bayık'ın desteğiyle lisans 4. sınıf öğrencileri Metehan Atakan ve Emrah Yılmaz, maden kenti Zonguldak'ın Kent Bilgi Sistemi'ni oluşturdu. Lisans bitirme tezi olarak Zonguldak'ın kent bilgi sistemini oluşturacak projeye başlayan geleceğin mühendisleri, 6 ayda projeyi tamamladı.
Kentteki yapıların üç boyutlu görüntülenebildiği çalışmada, Zonguldak Belediyesi sınırlarını içine alan alanın imar planı, jeolojik haritası, yer altı suyu, sondaj derinliği, taşıma gücü kapasitesi, özdirenç değerleri gibi bilgiler, oluşturulan veri tabanına aktarıldı. Böylece, kentin herhangi bir yerindeki binaların kat adedi, sayısı, sıklığını, imar, zemin ve yol durumu gibi bilgilere bilgisayar ekranından tek tuşla ulaşabilme imkanı sağlanmış oldu.

AFETE HAZIRLIK OLANAKLARI SAĞLIYOR
Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları belediyelere çalışmalarında hızlı, etkin ve doğru karar alma, şeffaflık, belediye gelirlerinin arttırılması, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve afete hazırlıklı olma olanaklar sağlıyor. Geomatik Bölümü son sınıf öğrencisi Metehan Atakan, "Üniversite öğreniminin ücretsiz olduğu nadir ülkelerden biriyiz. Milletimizin vergileriyle okuduğumuzun bilinciyle bitirme projemizi kamuya faydalı olabilecek bir konuda yapmak istedik. Danışman hocalarımızın da yönlendirmesiyle pilot bir Kent Bilgi Sistemi çalışması yapmaya karar verdik. Sonuçta altı ay gibi bir sürede bedeli karşılığı yapıldığında oldukça yüksek fiyatlara mal olacak projeyi kentimize hediye etme noktasına ulaştık" diye konuştu.
Afet zararlarının azaltılması noktasında da çalışmalarında fayda sağlayacak olan projeyi anlatan Metehan Atakan, "Bu sistemin belediyelerde oluşturulması neticesinde istendiği takdirde vatandaşların gerek cep telefonu gerekse tabletlerinden belediye işlemlerini halledebilecek. Aynı şekilde belediye çalışanlarına da çok büyük kolaylık sağlayacak. Örneğin bu sistemle beraber arşivde veri arama problemi kalmayacak, çünkü bütün bilgiler elektronik ortamda olacak. Dolayısıyla bir bilgi gerekli olduğunda çok kısa bir zaman içinde bilgisayar ortamından gönderilebilecek. Aynı zamanda karar mercileri sistemden kendilerine verilebilecek bir şifreyle belediyede yapılan işleri kontrol edebilecek" dedi.
(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir / İHA)

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