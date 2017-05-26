500 bin euroluk makine fuarın gözdesi oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen 6. Trakya Hayvancılık Süt Ürünleri ve Tohum Fuarı'nda sergilenen 500 bin euroluk pancar söküm makinesi büyük ilgi gördü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen 6. Trakya Hayvancılık Süt Ürünleri ve Tohum Fuarı'nda sergilenen 500 bin euroluk pancar söküm makinesi büyük ilgi gördü.

6. Trakya Hayvancılık Süt Ürünleri ve Tohum Fuarı'nın en pahalısı olan pancar söküm makinesi fuarın en gözde ürünü oldu. Alman firmasının Türkiye Distribütörü ve Sorumlusu Mehmet Esat Şen, makine hakkında bilgi verdi. Türkiye'de bu ürünün sayılı olduğunu kaydeden Şen, "Fuara Konya'dan geldim. Makine pancar hasadı için alındı. Çok güzel bir makine. Alan kişiye 2 yıl boyunca servis garantisi veriyoruz ve 1 yıl boyunca operatör eğitimi vereceğiz. Türkiye'de bu makineden 135 tane bulunuyor. Marmara'da ilk defa bu ürün alındı. Bu makine Almanya'dan gemi ile geldi. 30 ton ağırlığında, günde 20 ton pancar hasadı yapabiliyor. Direkt kamyona doldurma özelliği var. Lastikleri 1 metreye 5 santim genişliğinde. Bağımsız söküm özelliği var. Fuarın en gözde makinesi. 626 beygir motoru bulunuyor. 1150 litre yakıt deposu var. Fiyatı 500 bin euro. Hayrabolu'dan Faik Duran isimli çiftçimiz aldı. Makineyi görenler çok şaşırıyorlar" dedi.

(Kaner Akaner /İHA)