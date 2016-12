25.12.2016 11:03 50 yıllık dev koleksiyon

85 yaşındaki emekli Bülent Esmen 50 yıldır eskicileri gezerek satın aldığı çeşitli fotoğraf makinelerinden koleksiyon oluşturdu. Fotoğraf makinesi tutkunu Bülent Esmen, bir müze açılması halinde fotoğraf makinelerini bağışlayabileceğini söyledi. Binden fazla fotoğraf makinesi bulunan Bülent Esmen'inin atölyesinde 100 yıllık makineler yer alıyor. Her bir fotoğraf makinesi hakkında ayrı ayrı bilgiye sahip olan Esmen, koleksiyonunda yer alan makinelere gözü gibi bakıyor.



BİNE YAKIN ANTİKA NİTELİĞİNDE FOTOĞRAF MAKİNESİ BULUNUYOR

1967 yılından beri eskicileri gezerek fotoğraf makineleri alan Esmen, "Gençlikte, askere gitmeden evvel 3-4 sene fotoğrafçı yanında çalıştım. Çıraklık derken biraz ustalaştım. Askerden sonra bir daha fotoğraflar kısmet olmadı. Almanya'ya gidince orada eskicileri gezdim. Eski makineleri gördüm. Onları almaya başladım. Almanya'dan sonra hala bugüne kadar makine alıyorum. 67 yılından beri devam ediyorum. 70 yılında buraya taşındım. 70 yılından sona da devamlı makine aldım. Bu ev müsaitti. Bir odasını makinelere tahsis ettim. Aksesuarlarıyla birlikte bin taneye yakın makine var. Ben makineleri bir müze açılırsa müzeye bağışlamak istiyorum" dedi.

(Mustafa Biçer / İHA)