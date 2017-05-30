50 yıldır bıyıklarını kesmiyor

50 yıldır bıyıklarını kesmeyen Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşayan Türkiye bıyık şampiyonlarından 'Horasanlı Pala' lakaplı Hacı Muhammet Kırmaç, insan boyundaki bıyıklarıyla herkesin ilgi odağı oluyor.

50 yıldır bıyıklarını kesmeyen Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşayan Türkiye bıyık şampiyonlarından "Horasanlı Pala" lakaplı Hacı Muhammet Kırmaç, insan boyundaki bıyıklarıyla herkesin ilgi odağı oluyor.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra siyasilerin de ilgi odağı olan Erzurum'un Horasan ilçesinde berberlik yapan 5 çocuk, 35 torun sahibi Hacı Kırmaç, yaklaşık 50 yıldır bıyıklarını hiç kesmeyerek, düzenli bakımını yapıyor.

Yaşadığı ilçede ilgi odağı olan Kırmaç ile Horasan'a gelen yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirmek için zaman zaman adeta sıraya giriyor. İnsan boyundaki bıyıkları meraklı gözlerle izleyenler Hacı Kırmaç'a hayran kalıyor.

Bıyıklarının canlılığını korumak ve dökülmesini önlemek için kendi yaptığı özel bitki karışımlarını kullandığını belirten Hacı Kırmaç, şunları kaydetti:

"Bıyıklarımın kuvvetinin, görkeminin ve canlılığının sürmesi için dua ettim. Allah bıyığıma zeval vermesin. Rahmetli eşim de bıyıklarıma olan sevgimi bildiği için bana bu konuda çok büyük destek oluyordu. Belli aralıklarla bitki karışımları kullanarak, dökülmemesini canlı ve parlak olmalarını sağlıyorum. Mesleğim berberlik olmasaydı, bıyığın bakım masraflarının altından kalkamazdım. Ölene kadar da bıyıklarımı kesmeyi düşünmüyorum".

(Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya / İHA)