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50 yıl önce kaçırılan 'Herakles' lahdi Türkiye'ye getiriliyor
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50 yıl önce kaçırılan 'Herakles' lahdi Türkiye'ye getiriliyor

Türkiye'den 50 yıl önce kaçırılan ve İsviçre Cenevre'de bulunan Roma Dönemi'ne ait 'Herakles'in 12 işinin tasvir edildiği lahid Türkiye'ye getiriliyor. Cenevre'de özel olarak paketlenerek bulunduğu müzeden çıkartılan lahdin yarın Antalya'ya getirilmesi bekleniyor.

Türkiye'den 50 yıl önce kaçırılan ve İsviçre Cenevre'de bulunan Roma Dönemi'ne ait 'Herakles'in 12 işinin tasvir edildiği lahid Türkiye'ye getiriliyor. Cenevre'de özel olarak paketlenerek bulunduğu müzeden çıkartılan lahdin yarın Antalya'ya getirilmesi bekleniyor.
Antalya'nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde, 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılarda bulunduğu ve yurt dışına çıkarıldığı saptanan ve Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramana ait '12 iş'in tasvir edildiği lahid 2010'da Cenevre serbest limanında, İsviçreli yetkililerin envanter kontrolü sırasında bulunmuştu. İsviçre Kültür Bakanlığı, MÖ. 2'nci yüzyılın sonlarında Roma İmparatorluğu döneminde yapılan lahdin Antalya'dan İsviçre'ye kaçırıldığını belirlemişti. MÖ. 2'nci yüzyıla tarihlenen Roma dönemine ait lahdin 235 santimetre boyunda, 112 santimetre genişliğinde ve 3 ton ağırlığında olduğu biliniyor. Cenevre'de 3 ay sergilenen lahdin Türkiye'ye iade işlemleri geçtiğimiz mart ayında başlatılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri sonucunda İsviçre'den iadesi konusunda anlaşmaya varılan Herakles Lahdi'nin Türkiye'ye getirilmesi için Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, müze yetkilileri ve bakanlık yetkilileri Cenevre'ye gitmişti.
Cenevre Üniversitesi Sanat ve Tarih Müzesi'nde bulunan lahid 50 yılı aşkın süre sonunda yeniden ait olduğu topraklara getirilmesi için özel bir şekilde paketlenerek müzeden asansör sistemiyle çıkartıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cenevre Başkonsolosluğu, lahdin müzeden çıkarılması sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Herakles Lahdi havayoluyla önce İstanbul'a, ardından da Antalya'ya getirilecek. Lahdin yarın Antalya Müzesi'nde olması planlanıyor. Antalya Müze Müdürlüğünde lahidin sergileneceği alanla ilgili hazırlıklar da tamamlandı
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