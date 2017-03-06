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50 saniyede 50 bin liralık cep telefonu çaldılar
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50 saniyede 50 bin liralık cep telefonu çaldılar

Bolu'da cep telefonu satan iş yerine giren hırsızlar, 50 saniye içinde 50 bin TL değerinde cep telefonu çalarak kaçtı. Hırsızlardan biri olayı gerçekleştirdiği gün giydiği kazağı 5 gün boyunca değiştirmeyince gözaltına alındı.

Bolu'da cep telefonu satan iş yerine giren hırsızlar, 50 saniye içinde 50 bin TL değerinde cep telefonu çalarak kaçtı. Hırsızlardan biri olayı gerçekleştirdiği gün giydiği kazağı 5 gün boyunca değiştirmeyince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay 25 Şubat tarihinde Bolu'nun Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Sabah 05:00'da Ayhan Titiz'e ait cep telefonu satışı yapan iş yerine gelen maskeli ve eldivenli 3 kişi 50 saniye içerisinde 50 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin sabah iş yerine geldiğinde olayı fark etmesi sonrasında polis ekiplerine haber verdi.

30 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro'suna bağlı ekipler olay yerine plakasız araçla gelen 3 kişiyi yakalamak için işyerinin çevresinde ve kentin çıkışlarında bulunan 30 güvenlik kamerasını incelediler. Hırsızlık bürosuna bağlı dedektifler, yüzlerine maske takan ve parmak izi bırakmamak için eldiven giyen 3 kişiyi titiz çalışma sonrasında İstanbul Küçükçekmece'de olduğunu tespit ettiler.

AYNI KAZAĞI 5 GÜN BOYUNCA GİYİNCE YAKALANDI
Asayiş Şubesi ekipleri 5 gün süren çalışma sonrasında olaya karıştığı tespit edilen ve Küçükçekmece'de cep telefonu satışı yapan işyeri bulunan 30 yaşındaki U.K. isimli şahsın dükkanına baskın düzenledi. Baskında U.K. ve 22 yaşındaki M.D. gözaltına alındı. Polis ekipleri, M.D. isimli şahsı olayı gerçekleştirdiği gün giydiği kazağı 5 gün değiştirmeyince kıskıvrak yakalandı. Olaya karışan diğer şahsın yakalanması için çalışmanın devam ettiği belirtildi. Yakalanan şahısların hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma suçlarında çok sayıda sabıkalarının olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan ve kiralandığı tespit edilen plaksız araçta yapılan incelemede, tornavida, eldiven ve olayda kullanılan malzemeler bulundu. Zanlıların işyerinde çaldıkları cep telefonlarının bir kısmını piyasada sattıkları ifade edildi. U.K. ve M.D. isimli şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Bülent Velioğlu - Faruk Çidem/ İHA)

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