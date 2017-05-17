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50 saattir 'ip üstünde'
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50 saattir 'ip üstünde'

İngiliz sporcu Jediah Doohan, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 'Dünya ip üstünde en uzun süre kalma' rekor denemesinin 50 saatini geride bıraktı.

İngiliz sporcu Jediah Doohan, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekor denemesinin 50 saatini geride bıraktı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem spor festivali "Falcon Fest", Şahinkaya Kanyonu'nda yapılıyor. Bu kapsamda İngiliz sporcu Jediah Doohan, 100 saat sürecek "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekor denemesine başlamıştı. Doohan rekor denemesinin yarısı olan 50 saati ipin üstünde geçirdi. Doohan 90 saat ile başka bir sporcuda olan rekoru kırmayı hedefliyor.
Kanyonda 17-19 Mayıs tarihlerinde base jump (serbest atlayış), slackline ve highline (yüksekte ip üstünde yürüme), kaya tırmanışı, kano ile paramotor gibi 5 extrem branşlarında etkinlikler düzenlenecek.
Festival hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, "Burası daha önceden keşfedilmemiş, su altında kalan bir vadiydi. Suyun ortalama derinliği 80 metre civarında. Dağın en tepesi de suyun 415 metre yukarısında. Bu bölge daha önceden ilkel teknelerle gezi yapılan bir yerdi. 2014 yılından beri buraya değişik projeler uyguladık. STK'lardan fikirler aldık. Spor federasyonlarına yazı yazarak bilgiler aldık. Sonra da buradaki spor potansiyelini keşfettik. Belediyede burayla ilgili bir kurum oluşturduk. Burada yapacağımız festivalin adını Falcon Fest koyduk. Falcon, şahin demek. Bu zirvelerde şahin yuvası olduğu için adına bunu verdik. Bunun için yaklaşık 4 aydır çalışıyoruz. Türkiye rekortmeni Cengiz Koçak bize yardımcı oldu" dedi.
Rekorun yarısının tamamladığını hatırlatan Arlı, "Bu sene 11 extrem spor dalı yapmayı düşünmüştük. Bu sene bunun 5 tanesini yapabildik. İlerleyen yıllarda daha fazlasını yapmayı planlıyoruz. Bugün yapacağımız etkinliklerde 19 ülkeden gelen 19 sporcu, zirveden paraşütsüz atlayacak. Sonradan paraşütünü açacak. Base jump yapacaklar. 19 sporcu 3'er dakika arayla suda yaptığımız platformun üzerine atlayacak. Dağ tırmanıcıları dağa tırmanmaya başladı. Sudan 200 metre yukarıda yaşayarak dünya rekoru denemesi yapan yabancı uyruklu bir sporcumuz var. Şu anda 50 saattir ip üzerinde yaşıyor. 100 saati tamamlamaya çalışıyor. İp üzerinde kendi yaptığı hamakta kalıyor. Yelkenciler gösteri yapacaklar. Paramotorcular da gösteriler yapacak. Bunu ilerleyen yıllarda geniş katılımlı ve daha fazla spor dalıyla yapmayı düşünüyoruz. Toplam 19 farklı ülkeden 25 yabancı sporcu katıldı. Yerli sporcularla birlikte toplamda 100 sporcu festivalde marifetlerini sergileyecek" diye konuştu.
Festival çeşitli etkinliklerle 3 gün devam edecek.
(Erdi Demür/İHA)

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