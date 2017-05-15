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50 milyon TL 'ayakbastı parası'
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50 milyon TL 'ayakbastı parası'

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Evkur yeni Malatyaspor'un kasasına 'ayakbastı parası' olarak 50 milyon TL kaynak girecek.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Evkur yeni Malatyaspor'un kasasına 'ayakbastı parası' olarak 50 milyon TL kaynak girecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yıl yeniden düzenlediği kulüplere aktarılan kaynak uygulaması, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen kulüplerin kasasını dolduracak. TFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor'un kasasına toplamda 50 milyon TL kaynak aktarılacak.
Federasyondan edinilen bilgiye göre yeni düzenlemeyle, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar ayakbastı olarak 50 milyon TL gelir elde ediyor. Takımlar bu paranın 35 Milyon TL'sini 24 Haziran itibariyle kasasına koyabilecekken, kalan 15 milyon TL'lik kısmı ise yıl içerisinde taksitler halinde alacak. Ayakbastı parasının miktarının şampiyon olan takım için de, Play-off'tan Süper Lig'e yükselen takım için de aynı olduğu bildirildi.
(Mehmet Türel / İHA)

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