50 madalyalı şampiyon tamirci

Taekwondo sporunda 50'nin üzerinde madalya sahibi olan İzmirli Asil Sudağ (32), 17 yıl sonra sporu bırakarak araba tamircisi oldu.

Taekwondo sporunda 50'nin üzerinde madalya sahibi olan İzmirli Asil Sudağ (32), 17 yıl sonra sporu bırakarak araba tamircisi oldu.

İzmir Seferihisar'da yaşayan evli ve bir çocuk babası 32 yaşındaki Asil Sudağ, 9 yaşında taekwondo sporuna başladı. 17 yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında 50'nin üzerinde madalya kazanan Sudağ, daha sonra Beden Eğitim Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Sudağ, 17 yıllık spor kariyerinin ardından kendi ifadesiyle yaşam şartları nedeniyle baba mesleği olan araba tamirciliğine başladı. Dükkanında asılı madalyalarıyla ter döken Sudağ, sporu özlediğini ancak işinden de memnun olduğunu söyledi.



DÜKKANDA MADALYALARI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Dükkanında asılı madalyalarını görenlerin şaşırdığını söyleyen Sudağ, "2007 yılında baba mesleği olarak tamirciliğe başladım. Sporu özlüyorum ama hem müsabakalarda yaşadığımı düşündüğüm haksızlıklar hem de hayat şartları nedeniyle sporu bırakmak durumunda kaldım. Sporu bırakmak zor oldu. Hatırlayınca içim cız ediyor. Gençleri spora yönlendiriyorum ama tamirci olmaktan da mutluyum. Aynı zamanda babamla birlikte küçükbaş hayvancılıkla da ilgileniyoruz" dedi.

(Ceren Atmaca - Halil Karahan / İHA)