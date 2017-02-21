50 kuruşluk su tartışmasının ardından iş yerine kurşun yağdırdı

Antalya'da bir spor salonuna pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayın, salon sahibi ile bir üyenin arasında yaşanan 50 kuruşluk 'su' tartışması nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Antalya'da bir spor salonuna pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayın, salon sahibi ile bir üyenin arasında yaşanan 50 kuruşluk 'su' tartışması nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 24.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Çetintaş'ın (31) işlettiği spor salonuna yeni kaydolan kişi meşrubat dolabından bir adet su alıp içmek istedi. İçeceklerin ücretini peşin aldıklarını ifade eden salon sahibi Çetintaş, parasını ödeyip öyle alması gerektiğini ifade etti. Çetintaş'ın, yeni üyeye durumu dile getirmesinden sonra aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre duruma tepki gösteren üye ve arkadaşları Aydın Çetintaş'ı tehdit ederek salonu terk etti.

Saat 23.00 sıralarında salonu kapatan Aydın Çetintaş evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada salonun önüne gelen kişi ya da kişiler pompalı tüfekle salona doğru 5 el ateş ederek kaçtı. Olayda spor salonunun giriş kısmındaki camlar tamamen kırıldı. Salonun boş olması ve içeride kimsenin olmaması bir faciayı önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri Çetintaş'ın ifadeleri doğrultusunda eşkallerini belirledikleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı.



"BUNLARI BİR MAHVEDELİM GİBİ KONUŞMALAR YAPTILAR"

Gündüz saatlerinde salona üye olan bir üyeyle tartışma yaşadıklarını dile getiren salon sahibi Çetintaş, "Öğrencilerle sıkıntı yaşadık. Gittiler ama önce telefon açtılar. İşte toplanın gelin, yeni bir salon var oraya gelin. Bunları bir mahvedelim gibi konuşmalar yaptılar. Ondan sonra gittiler. 1 saat kadar sonra 3 kişi geldiler. Aracı olmaya geldiler. Biz bunlarla konuştuk, mevzuyu anlattık. Bunlar bana 'çocukları getirelim mi uzlaşır mısın?' dediler. Ben de 'tabi dedim uzlaşırım' dedim. 'Niye uzlaşmayım gelsinler' dedim. Onlar da 'biraz sakinleşsinler yarın getirelim' dediler. Bunlar gitti. Salonu 23.00 gibi kapatıyoruz. Salonu kapattıktan sonra bir akrabamın yanına gittim. O esnada gelip salona silahla ateş açmışlar. Camları taşlayıp, salona zarar vermişler" dedi.



"HOCA BU ŞEKİLDE ESNAFLIK MI OLUR"

Durumun delikanlılığa yakışmadığını belirten Çetintaş, "Herhangi bir mevzuları varsa bunu benimle konuşsalardı daha iyi olurdu. Yaptıkları yanlış oldu. Yaklaşık 4-5 bin TL'lik zararım var. Büyütülecek bir mevzu değildi. Biz meşrubat ürünlerinin satışını peşin yapıyoruz. Su aldılar dolaptan, 'suyu peşin satıyoruz, ödemeyi nakit alıyoruz' dedim. O da 'ya kim aşağı inecek' dedi. Bizim soyunma dolaplarımız salonun aşağı kısmında. Ondan sonra ben de 'bak git 2 dakika da al gel paranı sonra da al suyunu' dedim. Ben öyle dedikten sonra arkasını dönerek suyu dolaba doğru fırlattı. İçeride de 3 tane daha arkadaşı vardı. Onların yanına giderek ne dediğini bilmiyorum. Sonra diğer arkadaşı geldi bana 'hoca bu şekilde esnaflık mı olur. Çocuk senden su istemiş, sen de para olmadan ben suyu vermem demişsin' dedi. Ben de bu üslupla söylemedim dedim. Ben de yanındaki arkadaşına ben sana ne dedim diye sordum. Arkadaşı da sen bana 'para olmadan suyu vermem' dedin. Ben sana böyle mi dedim deyince evet diyerek üstüme yürüdü. Ben de üstüme yürüyünce bir tane tokat vurdum. Arkadaşı da üstüme yürüyünce ona da bir tane tokat attım. Sonra da salondaki çocuklar araya girdi" ifadelerini kaydetti.

(Adem Akalan / İHA)