5 yıldır çadırda namaz kılıyorlar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaklaşık 10 bin konutun bulunduğu Pelitköy sahilinde cami olmadığı için 5 yıldan bu yana çadırda namaz kılınıyor. Cami Yaptırma Derneği kuran vatandaşlar belediyeden yer tahsisi bekliyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaklaşık 10 bin konutun bulunduğu Pelitköy sahilinde cami olmadığı için 5 yıldan bu yana çadırda namaz kılınıyor. Cami Yaptırma Derneği kuran vatandaşlar belediyeden yer tahsisi bekliyor.

İlçenin Pelitköy sahilindeki yazlıkçılar, 5 yıldır namazlarını çadırda kılıyor. Önceleri zeytin ağaçlarının altında açıkta kılınan namazlar, şimdilerde üstü saçla örtülmüş olan çadırda kılınıyor. Teravihlerde ve cuma namazlarında çadırda buluşan vatandaşlar, cami arsası istiyor. Önceki yıllarda kendi olanakları ile imam bulan yazlıkçılara, şimdilerde müftülük geçici imam görevlendirdi. Mahallede cami olmadığını anlatan mahalle sakini Hasan Yıldırım, "5 senedir bu zeytinlikte namazımızı kılıyoruz. Mahallemizde camimiz yok. Belediyemizden, büyüklerimizden cami arsası istiyoruz" dedi.

Suat Gencol da, "5-6 senedir mahallemizde zeytinlikler altında teravih, cuma namazı ve diğer vakit namazlarını kendi imkanlarımızla eda etmekteyiz. Yetkililerden, yetkili arkadaşlardan acilen buraya bir cami arsası tahsis edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Pelitköy Sahili Cami Yaptırma Derneği Başkanı Ramazan Kaplan da, "Cami yaptırma derneği kurduk. O günden bu güne kadar 5 yıldır arsa tahsisi bekliyoruz. Cami yeri tahsisini acil olarak talep ediyoruz. Dernek olarak talep ediyoruz. Cemaat olarak talep ediyoruz. Bir an önce cami yaptırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Fatma Talay / İHA)