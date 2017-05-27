5 yıl sonra gelen gol

Trabzonspor, 10 maç aranın ardından Fenerbahçe'ye gol atmayı başardı. Kadıköy'deki karşılaşmada 54. dakikada Bero'nun attığı golle, bordo-mavili ekip rakibi karşısında 5 yıl sonra gol atmayı başardı.

Trabzonspor, 10 maç aranın ardından Fenerbahçe'ye gol atmayı başardı. Kadıköy'deki karşılaşmada 54. dakikada Bero'nun attığı golle, bordo-mavili ekip rakibi karşısında 5 yıl sonra gol atmayı başardı.

Kadıköy'de 54. dakikada Bero'nun attığı golle beraberliği yakalayan Trabzonspor, Fenerbahçe filelerine de 10 maç aranın ardından gol atmayı başardı. Son olarak 5 Mayıs 2012 tarihinde oynanan maçta rakibine 3-1 mağlup olarak Trabzonspor, bu tarihten itibaren oynanan 10 karşılaşmada rakibine karşı gol bulamamış ve 6 mücadelede sahadan mağlubiyetle ayrılıp 4 karşılaşmada golsüz beraberlik almıştı. Bordo-mavili ekip 5 yıl sonra rakibine karşı ilk kez gol atmayı başardı.

(Bozhan Memiş / İHA)