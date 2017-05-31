5 yaşındaki Ecrin yangın kurbanı oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangınında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangınında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yangın, Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çataklar Çıkmazında Murat Gazel'e ait iki katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Doğanca Camisi İmamı Hüseyin Gel de cami hoparlöründen yangın anonsu yaparak vatandaşlardan yardım istedi. Cami anonsunu duyan vatandaşlar ellerine aldıkları kazma kürek ve bidonlarla olay yerine gelerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte içeri giren itfaiye ekipleri yangın başladığında evde yalnız olan 5 yaşındaki Ecrin'in yanmış cesediyle karşılaştı.

Kızlarının hayatını kaybettiğini öğrenen Murat ve Fatma Gazel çifti gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 5 yaşındaki Ecrin'in cesedi cenaze aracıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Ahmet Şükrü Uluçay / İHA)