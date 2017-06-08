5 yaşındaki çocuk kalabalık havuzda boğuldu

5 yaşındaki bir çocuk onlarca kişinin bulunduğu havuzda boğuldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

5 yaşındaki bir çocuk onlarca kişinin bulunduğu havuzda boğuldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Finlandiya'da bu talihsiz çocuk, kalabalık havuzda suya batıp çıkmaya başladı. Ancak eğlenceye dalan grup, suda çırpınan çocuğu fark edemeyince kötü son da kaçınılmaz oldu. 5 yaşındaki çocuk bir süre sonra boğularak can verdi.

