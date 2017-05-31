5 yaşındaki 'cesur yürek'

Kardeşi gibi kaçmadı, cesaretiyle köpekleri kaçırttı.

Kardeşi gibi kaçmadı, cesaretiyle köpekleri kaçırttı.

Görüntüler Hindistan'ın Haydarabad şehrinden. Akşam saatlerinde ablasıyla birlikte yürüyen 5 yaşındaki çocuk, bir grup köpekle karşılaştı. Öfkeli köpekler karşısında korkan abla kaçarken, küçük çocuksa kaçarsa kovalanacağını biliyormuş gibi, sakin kaldı ve köpeklerle mücadeleye girişti. Üzerine hamle yapan köpeklere karşı hamle yaparak cevap veren ufaklık, sonunda onları püskürtmeyi başardı. Çocuğun bu cesaretiyse büyük takdir topladı.

