5 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarından kaçan 5 terörist, Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin emniyetteki sorguları devam ediyor.. (Ayaz Müldür/İHA)
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