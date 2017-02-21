5 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarından kaçan 5 terörist, Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin emniyetteki sorguları devam ediyor..

(Ayaz Müldür/İHA)