5 terörist kaçmak üzereyken yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yapan 5 PKK'lı teröristi kıskıvrak yakaladı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yapan 5 PKK'lı teröristi kıskıvrak yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ankara merkezli bir organize suç örgütünün 5 PKK'lı teröristi kişi başı 5 bin euro karşılığında yurt dışına çıkarmak üzere hazırlık yaptıklarını tespit etti. Jandarma ekiplerince bu sabah yapılan geniş çaplı operasyonda M.Ş, A.A., Y.A, N.G ve L.A isimli beş PKK'lı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Uğur Arslan/İHA)
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