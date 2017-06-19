5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "19.06.2017 günü ilimiz Çukurca ilçesi Güven Dağının güneydoğusunda İHA ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçakları ile yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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