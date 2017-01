03.01.2017 16:06 5 Siyasi Parti başkanı bir arada terörü kınadı

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybetmesi ve 69 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Düzce'de ki 5 siyasi parti il başkanı bir araya gelerek teröre karşı tek ses ve tek yumruk olduklarını haykırdılar. Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybetmesi ve 69 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Düzce'de ki 5 siyasi parti il başkanı bir araya gelerek teröre karşı tek ses ve tek yumruk olduklarını haykırdılar.



AK Parti Düzce İl Başkanlığında bir araya gelen siyasi partilerin Düzce İl Başkanları, teröre ve terörün işbirlikçilerine karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi. AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin'in ortak basın bildirisini okuduğu toplantıya, CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan, MHP Düzce İl Başkanı Ümit Yılmaz, Saadet Partisi Düzce İl Başkanı Birkan Mertol ve Vatan Partisi Düzce İl Başkanı Fethi Sönmez ve 5 partinin teşkilat üyeleri ile Belediye Başkanları katıldı. Teröre karşı tek ses olduklarını ve tüm Türkiye'ye yayılmasını isteyen İl Başkanları adına bildiriyi okuyan AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, "Türkiye Cumhuriyet'indeki huzur, birlik ve kardeşlik ikliminden rahatsız olan, ülkemizin güçlü bir devlet olma yolundaki ilerleyişini engellemek isteyen, dış mihrakların ve hain işbirlikçilerinin yapmış oldukları tüm terör faaliyetlerini lanetle kınıyoruz. Düzce'mizin siyasi parti il başkanları olarak; terörü hiçbir ayrım yapmaksızın, hangi terör örgütünden gelirse gelsin ve de her kime yapılırsa yapılsın lanetliyoruz. Bu hain saldırılar karşısında tek vücut olacağımızı tüm dünyaya ve terör örgütlerine buradan ilan ediyoruz" dedi.



"Bir bütünüz"



Keskin açıklamasına şu şekilde devam etti; "Türk milleti, Alevi'si Sünni'si ile Sağcısı Solcusu ile Türk'ü Kürt'ü ile bünyesinde barındığı tüm etnik gruplarıyla bir bütündür, bölünemez, parçalanamaz. Türk milletinin devletine ve bayrağına bağlılığını ve bu uğurda canını feda etmekten sakınmayacağını, Çanakkale'de, Kurtuluş savaşında en son olarak da 15 Temmuzda tüm dünyaya göstermiş, asil ve cesur bir millettir. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır; 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yakalanan birlik ve beraberlik ruhu düşmanlarımızın hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engeldir. Dolayısıyla bu birlik ve beraberlik ruhunu bozmak için toplumumuzun fikir ve inanç ayrılıklarına yönelik terör eylemleri yaparak bu birlikteliği bozmak amacındadırlar. Ortaköy vahşetinde de amaç budur. Bundan sonraki eylemleri ile de bu tür çatışmaları körükleyemeye çalışacakları aşikârdır. Milletimizin feraseti ve devletimizin gücü ile bu oyunlara aziz milletimiz izin vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, herkesin yaşam biçiminin, fikir hürriyetinin, inanç hürriyetinin teminatıdır. Tüm farklılıklar ile beraber bu devletin asıl unsurlarının; hak ve hürriyetlerini korumak, devletimizin güvencesi ve garantisi altındadır. Dolayısı ile hiçbir çapulcu terör örgütü yaptığı bu eylemler ile bu milletin birlikteliğini bozamayacaktır. Bu aziz millet; tüm provokasyonlara ve terör faaliyetlerine rağmen bayrağının ve devletinin yanında durmaya devam edecektir. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine kastetmek isteyen insanlık müsveddesi cani ve katil terör örgütlerine ve onların ağababalarına karşı siyasi parti il başkanları ve teşkilatları olarak bizler devletimizin yanındayız. Biriz, beraberiz. Feraset sahibi milletimizin de tüm tahrik ve terör eylemlerine rağmen devletimizin arkasında dimdik duracağından eminiz. Sözlerimize son verirken; terör eylemlerinde canlarını kaybetmiş kardeşlerimize Cenabı- Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Birliğimiz daim, devletimiz kaim olsun."



Tozan, "Etnik farklılıklarımız bizim kültürümüzdür"



AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin'in açıklamasının ardından CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan, "Etnik farklılıklarımız bizim kültürümüzdür. Herkes diğer insanların dinine, örfüne saygı göstermelidir. Son yapılan silahlı saldırıda laiklik kavramının bir kez daha önemi ortaya çıkmıştır. CHP olarak Türkiye devletinin sorunları konusunda her zaman devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim" diye konuştu.



Yılmaz "Çanakkale Ruhunu Yakalamalıyız"



Daha sonra konuşan MHP Düzce İl Başkanı Ümit Yılmaz, terörün her zaman aynı yere hizmet ettiğini belirterek, " Dünya görüşü, adı, şekli farklı olsa da terör örgütleri aynı yere hizmet etmektedir. Terör örgütleri ve işbirlikçileri dört bir yandan Türkiye Cumhuriyetine savaş açmıştır. Bize düşen birlikte hareket etmek, bizi bölemeyeceklerini, parçalayamayacaklarını göstermektir. Devletimizin yanındayız. Ayrıca sosyal medyada kin ve nefret söylemlerinden kaçınmanızı da rica ediyoruz" dedi.



Mertol, "Terörün milleti, zilliyeti olmaz"



Saadet Partisi Düzce İl Başkanı Birkan Mertol ise dostun ve düşmanın artık iyice ortaya çıktığını belirterek, "Türkiye'ye örnek olacak bir siyasi girişimde bulunduk. Başarılı da olduk. Türkiye sathına yayılsın ve 81 vilayette olsun. Terörün milleti, zilliyeti olmaz. Bugün diskoda yarın camide olur. Önemli olan yaptıranlardır. Operasyonun yapıldığı gece ve mekan çok önemlidir. İstedikleri farklı fikirleri çarpıştırmaktır. Öncelikle sağduyumuzu yitirmemeliyiz. Askere ve polisimize yardımcı olmalıyız. 2017 yılı 2016'dan daha zor olacaktır. Çanakkale ruhuna dönmemiz lazım. Vatan sevgisi imandandır. Dost arkadaş ve bir olalım. Birlikte ve dirlikte rahmet vardır. Dostu düşmanı tanıma günüdür. ABD ve AB ve İsrail'den gelen taziyelerden bıktım. Çünkü bu eylemleri yaptıran aslında ta kendileridir" şeklinde konuştu.



Sönmez, "Bu dönemde ayrılık oluşturacak söylem ve eylemlerden kaçınmalıyız"



Son olarak konuşan Vatan Partisi Düzce İl Başkanı Fethi Sönmez, tüm siyasi partilerin bir araya gelmesinin sadece medeniyetten dolayı değil mecburiyetten dolayı olduğunun altını çizerek, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği ikinci Kurtuluş Savaşı ve topyekun seferberlik açıklamaları çok yerinde ve doğrudur. ABD'nin bölgede bir politikası vardı. İlk olarak PKK'yı başımıza sardı. Sonra Suriye'nin kuzeyinde PKK ABD koridoru açtı. Silahlı Kuvvetlerimiz bu oyunu bozdu. PKK'yi hendeklere gömdü. ABD bu sefer 15 Temmuz saldırısını yaptı ancak bu millet onları yendi. Bu saldırılar ABD'nin oyununun bozulduğunun göstergesidir. Özgür, başı dik bir ülke haline geliyoruz. Doğru bir politikaya doğru yöneldik. Bu dönemde ayrılık olşturacak söylem ve eylemlerden kaçınmalıyız" şeklinde konuştu.



5 siyasi partinin il başkanları ve teşkilat üyeleri daha sonra hep birlikte birlik ve beraberlik fotoğrafı çektirdi.