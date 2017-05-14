5 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı

Manisa çöplüğünde gaz sıkışması sonucu başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yaklaşık 5 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

Manisa çöplüğünde gaz sıkışması sonucu başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yaklaşık 5 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde Spil Dağı eteklerinde vahşi depolama yöntemiyle depolama yapılan şehir çöplüğünde saat 18.30 sıralarında başlayan yangın yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çok sayıda itfaiye aracı, bir helikopter ve uçakla müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman işletme ekiplerinin 5 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınan yangının olduğu bölgeye MAT ve İHH MAK ekipleri de giderek hem yangın söndürmeye yardım etti hem de yangından çıkan dumandan etkilenen itfaiye erlerinin dinlendirilmesini sağlayarak ayran ikramında bulundu.

Bir itfaiye erinin ise Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenilirken itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(Sadık Cangel / İHA)