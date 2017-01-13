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5 polis ve 1 akademisyene FETÖ'den tutuklama
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5 polis ve 1 akademisyene FETÖ'den tutuklama

Giresun'da FETÖ soruşturma kapsamında 5 polis ve 1 akademisyen tutuklandı.

Giresun'da FETÖ soruşturma kapsamında 5 polis ve 1 akademisyen tutuklandı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 138 polisten 117'si meslekten ihraç edilirken, polislerden 21'nin görevden uzaklaştırıldı. Adliyeye sevk edilenlerden aralarında bir emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu 5 polis ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan, Giresun Üniversitesi'nde eğitim görevlisi olan ve hakkında FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartılarak gözaltına alınan G.B. isimli akademisyen çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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