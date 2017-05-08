5 PKK'lı teslim oldu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan biri yaşı küçük toplam 5 kişinin 8 Mayıs tarihinde terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan teröristlerle ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi. (Melih Yiğit /İHA)
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