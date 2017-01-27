5 öğretmene FETÖ'den tutuklama

Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen 5 öğretmen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen 5 öğretmen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, meslekten ihraç edilen ve Bylock kullandıkları iddia edilen 5 öğretmen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet E., Ahmet G., Mehmet Fatih Y., Mehmet Sadi K. ve Saim A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. (Faruk Çidem /İHA)
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