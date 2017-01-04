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5 Ocak Kurtuluş Bayramı'nda 5 projenin açılışı yapılacak
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5 Ocak Kurtuluş Bayramı'nda 5 projenin açılışı yapılacak

2017'yi 'Altın Hizmet Yılı' ilan eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü olan 5 Ocak'ta 5 projenin toplu açılışını gerçekleştirecek. Adanalılar, 'gurur gününde' üzeri kapatılan D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi (Karnıyarık), Türkmenbaşı Bulvarı-Havaalanı Kavşağı Altgeçidi, ArifNihatAsya Bayrak Parkı ve Müzesi, Çok Katlı Asansörlü Otopark ve Saimbeyli Mezbahanesi'nin hizmete girmesiyle çifte bayram yaşayacak.

2017'yi 'Altın Hizmet Yılı' ilan eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü olan 5 Ocak'ta 5 projenin toplu açılışını gerçekleştirecek. Adanalılar, 'gurur gününde' üzeri kapatılan D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi (Karnıyarık), Türkmenbaşı Bulvarı-Havaalanı Kavşağı Altgeçidi, ArifNihatAsya Bayrak Parkı ve Müzesi, Çok Katlı Asansörlü Otopark ve Saimbeyli Mezbahanesi'nin hizmete girmesiyle çifte bayram yaşayacak.

Tören saat 14.00'da Karnıyarık'ta

Adana'nın trafik yükünü sırtlayacak projeleri hayata geçiren Başkan Hüseyin Sözlü, 5 Ocak günü saat 14.00'da üzeri kapatılan D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi'nde(Karnıyarık) yapacakları açılış törenine tüm hemşehrilerini davet etti. Başkan Sözlü, açılış kurdelesini kent protokolü, Kuvayi Milliyeciler, terör gazileri ve şehit aileleriyle birlikte keseceklerini belirtti. Başkan Sözlü, "Ne mutlu bizlere ki, atalarımızın 5 Ocak 1922 günü duyduğu aynı heyecanı, aynı gururu ve aynı onuru 95 yıl sonra yeniden yaşıyoruz. Çünkü 5 Ocak, gücünü sömürgecilikten alan, vatanımızı parçalamak ve Türklüğü yok etmek isteyen işgalci güçlere karşı milletimizin onurlu mücadelesidir. Böylesine anlamlı bir günde hemşehrilerimizle birlikte tamamlanan projelerimizin toplu açılışını yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Adana'nın trafiğini sırtlayacak projeler

Adana'nın trafik yükünü sırtlayacak projeler arasında bulunan D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi (Karnıyarık) ihale takviminden bir ay önce tamamlandı. 4 yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yaklaşık 36 milyon lira harcanarak yapılan, çukur görüntüsü ve ulaşımı daha da karmaşık hale getirdiği için yoğun şikayet konusu olan 375 metrelik altgeçidin üzeri 451 adet betonarme kirişle kapatıldı. Güzergahın üzerindeki yan yollar da 4'er şeritli olacak şekilde genişletildi. Peyzaj çalışmaları ve yaya yollarının tamamlanmasıyla birlikte D-400 kent içi geçişi yeni çehreye büründü.

Türkmenbaşı Bulvarı-Havaalanı Kavşağı Altgeçidi ise ulaşımı kuzey-güney yönünde tünellerle rahatlatacak. Şehit Mehmet Özer Caddesi'nden gelip, havaalanı kavşağına doğru geçen aksta, 281 metre uzunluğundaki B ve C kolu tüneller ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na dönen 293 metrelik D kolu tünel otoyol standartlarında asfaltlandı.

Bayrak ve vatan sevgisi bu parkta yücelecek

Gurur gününde açılışı yapılacak bir başka anlamlı proje ise Arif Nihat Asya Bayrak Parkı ve Müzesi olacak. 1940 yılında Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı 5 Ocak töreni için 'Bayrak' şiirini yazan Mutasavvıf Şair Arif Nihat Asya'nın anısını yaşatmak üzere yürütülen proje, Seyhan Nehri ve Sabancı Merkez Camii ile bütünleşti. Atatürk Evi ve Zübeyde Hanım Parkı ile komşu olan Arif Nihat Asya Bayrak Parkı ve Müzesi, 15 bin metrekare alanda inşa edildi. Zeminde hilal ve yıldız konseptinde 2 bin metrekare tören alanı olacak şekilde inşa edilen parkta 750 metrekarelik müze, tanıtım galerisi, sinevizyon odası ve hediyelik eşya bölümü tasarlandı. 70 metre uzunluğundaki bayrak direğinde 96 metrekarelik dev Türk Bayrağı dalgalanmaya başladı.

Seyhan'a asansörlü otopark, Saimbeyli'ye mezbahane

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Seyhan Belediyesi ile işbirliği içinde yürüttüğü Çok Katlı Asansörlü Otopark Projesi de toplu açılışta hizmete girecek. Çınarlı Mahallesi 61012 Sokak ile 61011 Sokak arasında Gizerler İş Merkezi'nin doğusunda yaklaşık bin 250 metrekare alanda yapılan 116 araçlık otopark 'Adana'da bir ilk' unvanını taşıyacak. 9 adet 12 araçlık ve 1 adet 8 araçlık döner katlı elektromekanik otopark sistemi Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin uyumlu çalışmasının bir simgesi özelliği taşıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kuzey ilçelerinde vatandaşların sağlıklı et tüketimini sağlamak amacıyla 3 bin 500 metrekare alanda inşa ettiği Saimbeyli Mezbahanesi de açılışı yapılacak 5'inci tesis olacak. Günde 50 küçükbaş ve 25 büyükbaş havyan kesim kapasitesine sahip mezhabane, komşu ilçeler Feke ve Tufanbeyli'ye de hizmet verecek.
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