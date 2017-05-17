5. Nogay Futbol Ligi şampiyonu Nogay Han Spor oldu

Geleneksel Nogay Türkleri Futbol Turnuvası şampiyonu belli oldu. Ankara'da düzenlenen ve Spor Toto tarafından desteklenen turnuva 11 hafta sürdü. Zorlu ve güzel müsabakaların yapıldığı turnuvanın sonunda Nogay Han Spor şampiyonluğunu ilan etti.

Geleneksel Nogay Türkleri Futbol Turnuvası şampiyonu belli oldu. Ankara'da düzenlenen ve Spor Toto tarafından desteklenen turnuva 11 hafta sürdü. Zorlu ve güzel müsabakaların yapıldığı turnuvanın sonunda Nogay Han Spor şampiyonluğunu ilan etti.

Nogay Han Spor, bu yıl 3.'sü Norveç'te düzenlenecek olan Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını da elde etti.

Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneği tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto tarafından da desteklenen Geleneksel Nogay Türkleri Futbol Turnuvası yapıldı. Bu yıl 12 takımın katıldığı turnuva 11 hafta sürdü. Zorlu bir lig mücadelesinin sonunda şampiyonluğa ulaşan takım Nogay Han Spor oldu. İkinci Köstengil Spor olurken, Karakura Spor ise üçüncülüğü elde etti. Nogay Futbol Ligi'nin gol kralı 34 gol ile Karakura Spor'dan Kubilay Atılgan oldu. Ligin en iyi oyuncusu ise Köstengil Spor Kulübü'nden Talha Çetiner seçildi.

