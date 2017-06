'5 milyon öğrenci kendi ülkeleri dışında eğitim görüyor'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Yekta Saraç, '2017 itibariyle dünyada 5 milyona yakın öğrenci, kendi ülkeleri dışında eğitim görüyor. Bu rakamın 2020 yılı itibarıyla 7 milyona ulaşması beklenmekte' dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Yekta Saraç, "2017 itibariyle dünyada 5 milyona yakın öğrenci, kendi ülkeleri dışında eğitim görüyor. Bu rakamın 2020 yılı itibarıyla 7 milyona ulaşması beklenmekte" dedi.

Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler YÖK'te iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programında yaptığı konuşmada YÖK Başkanı Saraç, "2017 itibariyle dünyada 5 milyona yakın öğrenci, kendi ülkeleri dışında eğitim görüyor. Uluslararası öğrenciler olarak adlandırılan bu öğrenciler eğitim ve öğretim amacıyla kıtaları, ülkeleri dolaşıyor. Bu rakamın 2020 yılı itibarıyla 7 milyona ulaşması beklenmekte. 110 bin sayısını daha da çok artırmak ve dünyadaki gençlerle entegre olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"YENİ YÖK OLARAK SİZLERE DAHA İYİ EĞİTİM VEREBİLMEK AMACIYLA EĞİTİMDE VE ÜNİVERSİTE YAŞAMINDA KALİTE KÜLTÜRÜNÜ ÖNÜNÜZE KOYUYORUZ"

"Türk üniversitelerinin uluslararası çekim merkezi olmasındaki referans noktasının, sizler olduğunu biliyoruz" diyen Saraç, "Sizler ülkemizin yükseköğretimini dış dünyaya en iyi şekilde yansıtacaksınız bundan eminiz. Bu nedenle yeni YÖK olarak sizlere daha iyi eğitim verebilmek amacıyla eğitimde ve üniversite yaşamında kalite kültürünü önünüze koyuyoruz. Dünyanın her tarafından ülkemize gelen siz değerli öğrencilerimiz, ileride ülkeleriniz ve Türkiye arasında kalkınma odaklı işbirliklerinde, dayanışmada, ülkelerimiz arasında iyi ve dostane ilişkiler kurulmasında en önemli rolleri üstleneceksiniz. Kısacası, gelecekteki dünyayı sizler şekillendireceksiniz. Sizlerin eliyle şekillenecek dünyanın, barış ve sevgi haleleriyle çevrilmesini umuyoruz ve hepinizi bu yolda gönülden desteklemeye devam etmek istiyoruz. Türk yükseköğretimi, bunun için bugün de yarın da sosyal güvenlikli politikalar doğrultusunda ve hiç vazgeçmeyeceği çoğulcu demokrasi anlayışı ile kalifiye bilgiyi size sunmaya devam edecektir. Umarım, Türkiye'de üniversitelerinizde başarılı yıllar geçirirsiniz, ülkenize döndüğünüzde, her sabah, ülkeniz için neleri daha iyi yapabileceğinizi hayal eder, bu hayaller doğrultusunda çok çalışırsınız ve burada, ikinci ülkeniz Türkiye'de sizlere sunulan dostluk elini hiç unutmazsınız. Yine umarım Türkiye ile birlikte eğitim gördüğünüz arkadaşlarınız ile dostluk ilişkileriniz güçlü bir şekilde devam eder. Birlikte küresel fırsatlar oluşturursunuz ülkeleriniz ve insanlık için. Şahsiyetlerinizi, kültürlerinizi, vatanınızı ve aidiyetlerinizi korur, kollar ancak dünyayı güzelleştiren farklılıklarınızla bu dünyada var olmaya çalışır ve bunlar arasında sağlıklı dengeler kurarsınız" ifadelerini kullandı.



"YAKLAŞIK 500 BİNİN ÜZERİNDE DE SURİYELİ ÖĞRENCİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIZIN OKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATINA DEVAM EDİYOR"

Programa katılan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ise kültürler arasındaki iletişimi, dostluğu gelecek kültürlere ulaştırmanın önemini anlatarak, şunları kaydetti:

"YÖK ve üniversiteler bu anlamda çok ulvi bir görev icra ediyorlar. Türkiye'de 110 bin misafir öğrencimiz var. Yaklaşık 500 binin üzerinde de Suriyeli öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarında eğitim öğretim hayatına devam ediyor. Biz bunu gelecek kuşaklar açısından önemli bir birikim olarak görüyoruz. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin, üniversitelerimizin de bu şekilde görmesini arzu ediyoruz."



4 KITA VE 56 FARKLI ÜLKEDEN YAKLAŞIK 150 ÖĞRENCİ KATILDI

İftar programına YÖK Başkanı Saraç'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, Ankara'daki üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden 4 kıta ve 56 farklı ülkeden yaklaşık 150 öğrenci ile öğrencilerin ülkelerinin büyükelçi veya eğitim ataşesi düzeyinde yetkilileri katıldı. İftar programında, ABD, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Benin, Bosna-Hersek, Cezayir, Çin, Demokratik Kongo, El Salvador, Endonezya, Eritre, Etiyopya, Fas, Filistin, Gana, Gürcistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Irak, İran, İngiltere, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kongo, Libya, Makedonya, Malavi, Mali, Mauritus, Mısır, Myanmar, Moğolistan, Moritanya, Nepal, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Sırbistan, Somali, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tayvan, Tunus, Uganda, Ürdün, Yemen ve Zambiya vatandaşı öğrenciler yer aldı.



"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

İftara katılan öğrencilerden Kırgızistanlı Nurtülek Beşeoğlu, "Bilkent'te okuyorum. Cumartesi mezun olacağım. 4 senedir buradayım. Türkiye'yi seviyorum. Özellikle Türkler bizi seviyor. Türk yemeğini seviyorum. En çok kebap seviyorum. Bölümüm işletme. İş aramaya başlayacağım. Türk dili hoşuma gidiyor çok tatlı. Bizim dilimizde sizde olan kelimeler yok. Bizim için zor olmuyor cümle mantıkları aynı. Kelimeleri ezberlemek lazım. Hiç Türkçe bilmeyen bir Kırgız yarım senede Türkçeyi öğrenebilir" diye konuştu.

Moritanyalı Dalya isimli öğrenci ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Uluslar arası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptığını belirterek, "5 yıldır buradayım. Türkiye'yi ikinci evim gibi görüyorum. Ayrıca hiç yabancı hissetmiyorum. Güzel bir ortamdayız. Bu organizasyon çok güzel. Geçen yılda buradaydık her yıl katılıyoruz. Çok güzel çeşitli bir program. Mezun olduktan sonra bir iş tecrübem olsun isterim. Öyle döneceğim inşallah" dedi.

İftara katılan Tanzanyalı Muhsin isimli öğrenci ise yaklaşık 7 ay önce Türkiye'ye geldiğini Gazi Üniversitesi'nde Türkçe öğrendiğini sonra İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde okuyacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkçe bazen zor oluyor ama genellikle kolay. Okuldan sonra ülkeme gideceğim. Çünkü yardıma ihtiyaç var. Türkiye'yi çok seviyorum. Manzara, insanlar, hayat, her şey güzel. Yemekler nefis. Bugün mutluyum. Çünkü farklı insanlar gördüm iyi bir şey."

(Pelin Üzek - Emre Yüzügüldü / İHA)