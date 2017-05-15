5 metrelik su kuyusuna düştü

Adana'da, tuvalet ihtiyacını gidermek için narenciye bahçesine giden bir kişi, bahçede bulunan 5 metre derinliğinde su kuyusuna düştü.

Adana'da, tuvalet ihtiyacını gidermek için narenciye bahçesine giden bir kişi, bahçede bulunan 5 metre derinliğinde su kuyusuna düştü.

Olay, Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki Hüseyin Abike, narenciye bahçesinde bekçilik yapan arkadaşını ziyarete gitti. Burada arkadaşıyla birlikte alkol alan Abike, karanlıkta bahçe içinde tuvalet ihtiyacına yapmaya giderken, su kuyusunu fark etmeyince içine düştü. Durumu fark eden arkadaşı durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Can-kur arama kurtarma ekipler, Abike'yi kurtarmak için merdivenle kuyuya indi. Daha sonra halatla yukarıya çekilen Abike, yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abike'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan narenciye bekçisi," çek kardeşim bizde yanlış olma, kafası iyiydi tuvalete kalktı. Daha sonra çukura düştü" dedi.

(Süleyman Cenk İdaye / İHA)