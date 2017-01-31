Muş'ta bir evin dış cephesinde oluşan 5 metrelik buz sarkıtı görenleri şaşırtıyor.

Muş'ta bir evin dış cephesinde oluşan 5 metrelik buz sarkıtı görenleri şaşırtıyor.

Kentte etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve soğuk havanın en fazla etkili olduğu ve tek katlı evlerin kara gömüldüğü Kale Mahallesi'ndeki bir evin dış cephesinde oluşan buz sarkıtı ise ilginç görüntüler oluşturdu. Türk ailesine ait tek katlı evin dış cephesinde 5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1,5 metre genişliğinde buz sarkıtı oluştu. Buz sarkıtının kalınlığından dolayı kıramadıklarını ifade eden Nurettin Türk, akşamları havanın eksi 15 dereceye kadar düştüğünü söyledi. Buz sarkıtlarının yaklaşık olarak 5 metreye ulaştığını ifade eden Türk, "Görüldüğü üzere buz sarkıtından dolayı camımızın önü kapandı. Buz 1,5 metre genişliğinde bulunuyor. Biz 11 kişi bu evde yaşıyoruz. Buzun uzunluğu tahmini olarak 5 metreyi buluyor" dedi.

(Uğur Ulu / İHA)